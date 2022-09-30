CERT-UA підготувала рекомендації для підприємств та організацій щодо поліпшення кіберзахисту

30 сентября 2022 г., 12:35

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«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA), яка діє при «Держспецзв’язку», підготувала рекомендації, дослідивши десятки цільових атак, спрямованих на виведення з ладу інформаційно-комунікаційних систем та порушення конфіденційності інформації, що в них обробляється.

Фахівці команди визначили слабкі місця у використанні програмного забезпечення, які є найбільш вразливими для компрометації та можуть призвести до атак «вглиб» комп’ютерної мережі, викрадення паролів привілейованих облікових записів та порушення штатного режиму функціонування елементів інформаційно-комунікаційної системи.

Враховуючи результати досліджень, CERT-UA звертається до керівників установ із рекомендацією проведення відповідних безпекових заходів: перевірка доступних із мережі інформаційних систем, перевірка IP-адрес щодо асоційованих вразливостей.

Детальні рекомендації доступні на порталі CERT-UA, до команди також можна звертатися за консультативно-методичною та практичною допомогою, зокрема з перевірки вебресурсів на наявність вразливостей.

Дотримання цих рекомендацій критично важливе у період воєнного стану, оскільки кордон безпеки у протистоянні злочинним діям агресора пролягає в кожному комп'ютері, кожному смартфоні та за кожним безпековим контуром підприємства чи організації. Дотримання правил і стандартів є внеском кожного з нас в безпеку країни. А ризик нових атак залишається надзвичайно високим від 14 січня, першої масованої кібератаки на Україну з боку агресора.

CERT-UA нагадує, що відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі покладається на власника системи. Та рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій взяти питання щодо впровадження зазначених невідкладних заходів під особистий контроль.

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