CERT-UA нагадує про необхідність оновлення ПЗ з метою усунення відомих вразливостей

14 декабря 2022 г., 15:05

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA при «Держспецзв’язку» нагадує про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.

Компанія VMware випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей в VMware ESXi, VMware vCenter Server, VMware Cloud Foundation. https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0030.html

Розробники Mozilla підготували оновлення безпеки для усунення уразливостей в Thunderbird. https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-50/

Google випустила оновлення Chrome 108 (108.0.5359.79) для Android. https://chromereleases.googleblog.com/2022/12/chrome-for-android-update.html

Drupal підготувала оновлення безпеки для усунення уразливостей, що впливають на версії 7.1.0 – 7.1.9. https://www.drupal.org/sa-contrib-2022-063

CISA опублікувала рекомендації щодо промислових систем керування (ICS). Ці рекомендації містять інформацію про поточні проблеми безпеки, вразливості та експлойти ICS.

ICSA-22-342-01 Advantech iView https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-22-342-01

ICSA-22-342-02 AVEVA InTouch Access Anywhere https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-22-342-02

ICSA-22-342-03 Контролери Rockwell Automation Logix https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-22-342-03

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