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Центр реагування на кіберінциденти при Міноборони став членом організації FIRST

5 июня 2025 г., 10:25

Центр реагування на кіберінциденти (ЦРК) при Міністерстві оборони України став членом міжнародної організації Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), яка об’єднує понад 700 команд з усього світу, які займаються кіберінцидентами (такі як CERT, CSIRT, SOC, PSIRT тощо).

Завдяки участі в FIRST українські спеціалісти: матимуть доступ до сучасного навчання; швидко отримуватимуть дані про нові атаки чи шкідливе ПЗ та реагуватимуть на них; братимуть участь у розбудові команд реагування в інших країнах як консультанти.

Також участь у FIRST дозволить будувати зв’язки із ключовими гравцями у сфері глобальної кібербезпеки. Наприклад, наступний крок, над яким вже працюють в ЦРК, – розширення взаємодій з командами реагування глобальних компаній на кшталт Cisco, IBM, Microsoft і т.п.

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