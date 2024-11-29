Центр компетенцій із цифрової доступності допоможе забезпечити інклюзивність державних цифрових ресурсів

29 ноября 2024 г., 14:35

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В Україні запустили Центр компетенцій із цифрової доступності, який розвиватиме доступність сервісів Дії, інформаційні ресурси Мінцифри, а також консультуватиме інші органи влади для впровадження цифрової доступності на їхніх ресурсах і каналах комунікації.

Мета Центру компетенцій – допомогти державним органам, проджект-менеджерам та розробникам забезпечувати інклюзивність цифрових ресурсів і послуг для всіх українців. Він створений Міністерством цифрової трансформації України разом із Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні при державному підприємстві Дія.

На презентації Центру відбувся перший тренінг для державних службовців, спрямований на підвищення обізнаності про стандарти та інструменти цифрової доступності.

До заходу долучилися й спікери з бізнесу. Представники Укрзалізниці, Нової Пошти та Uklon поділилися своїм досвідом упровадження інклюзивності. Зокрема, про інклюзивні вагони та успішну адаптацію мобільного застосунку УЗ до вимог цифрової доступності, ветеранські програми, перше безбар’єрне відділення Нової Пошти й запуск першого безбар’єрного марафону, інклюзивний клас авто та словник жестової мови в застосунку Uklon для спілкування з водіями, які мають порушення слуху.

Центр стане постійною платформою для консультації, навчання та впровадження стандартів доступності на вебресурсах, у застосунках та комунікації в соцмережах. Команда готує гайди й освітні матеріали про цифрову доступність, а також разом з ПРООН бере участь у моніторингу доступності 100 державних сайтів, результати якого будуть презентовані на початку 2025 року.

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