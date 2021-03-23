Canon выпустила камеры для дистанционного видеопроизводства и прямых трансляций

23 марта 2021 г., 16:05

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Компания Canon представила три камеры с функциями панорамирования, наклона и зума (PTZ) — CR N500, CR N300 и CR X500.



Как отмечается, эти устройства стали ответом на постоянно растущий спрос на контент и потребность в эффективном и компактном оборудовании для его производства. За последний год дистанционное производство видео достигло небывалых объемов: один только рост числа прямых трансляций в период с марта по апрель прошлого года составил 45 %.



Технологии Canon для удаленной съемки откроют перед профессионалами совершенно новые возможности



Подчеркивается, что PTZ-камеры CR-N500 и CR-N300 для помещений и уличная камера CR-X500 сочетают в себе передовые технологии обработки изображений Canon и широкие возможности подключения, поэтому они позволяют создавать качественные видеоматериалы с разрешением 4K UHD и совместимы с различными IP-протоколами, включая недавно разработанный протокол XC, обеспечивающий простой и эффективный процесс дистанционной съемки. Новый протокол XC вместе с контроллером RC-IP100 и приложением Remote Camera Control Application позволит использовать вместе с новинками другие совместимые устройства Canon и поможет создателям контента адаптировать систему оборудования под свои потребности. Canon также запланировала выпуск программного обеспечения, которое добавит совместимость с камерами семейства Cinema EOS. Таким образом, пользователи получат гибкое комплексное решение, отвечающее универсальным требованиям рынка дистанционного видеопроизводства.



Объединяя в себе сетевые и видеотехнологии Canon, камеры CR N500 и CR N300 обеспечивают IP-стриминг и запись прямых эфиров в высоком качестве. Обе модели поддерживают такие протоколы, как RTMP/RTMPS, NDI|HXii, RTP/RTSP, и новый протокол XC, разработанный Canon и являющийся стандартным для камер компании. Это позволяет передавать потоковое видео непосредственно в выбранную сеть доставки контента для более эффективного рабочего процесса. CR N500 поддерживает гамму Canon Log 3 и режим широкого динамического диапазона Wide DR, давая возможность получать качественное HDR-изображение как при прямой трансляции, так и при записи материалов, требующих послесъемочной обработки. Съемочная группа может полагаться на CR X500 даже работая на улице, так как надежный и прочный корпус камеры имеет класс защиты от воды и пыли IP55. Камера предусматривает возможность дистанционного управления через последовательный интерфейс и имеет встроенный очиститель объектива, чтобы никакие погодные явления не помешали снять отличное видео.



Новые PTZ-камеры разработаны в соответствии с современными рабочими процессами и предлагают целый ряд популярных вариантов подключения. CR N500 и CR N300 поддерживают стандарты PoE+ (питание через Ethernet), HDMI и 3G-SDI, гибко подстраиваясь под разные сценарии использования. Помимо этого, CR N300 оснащена дополнительным USB-портом. А модель CR X500 благодаря разъему 12G-SDI может всего по одному кабелю передавать сигнал в разрешении 4K UHD с частотой кадров до 60P, обеспечивая великолепное качество изображения и интеграцию в существующие рабочие процессы.



Следуя спросу на 4K-контент, все представленные PTZ-камеры включают новейшую технологию обработки изображений Canon, которая обеспечивает такое же качество, что и у наших профессиональных видеокамер. Модели CR N500 и CR N300 оснащены процессором DIGIC DV6, что дает великолепное разрешение 4K UHD с частотой кадров 30P и дискретизацией 4:2:2 10 бит. А в камеру CR X500 мы установили два процессора DIGIC DV6 — это позволяет снимать видео 4K UHD с частотой кадров 60p и аналогичной дискретизацией. Для еще более безупречного видео мы добавили в CR N500 и CR X500 1-дюймовый CMOS-датчик и знаменитую систему Canon Dual Pixel CMOS AF: с ними вы получите точную и быструю фокусировку, чего особенно сложно добиться при съемке видео 4К. В модели CR N300 используется CMOS-датчик формата 1/2,3 дюйма и гибридная система автофокусировки, с которой камера четко и быстро фокусируется на объектах даже при слабом освещении, — подумайте о прямых трансляциях без студийного света, например из лекционного зала.



Благодаря инновационным оптическим технологиям Canon все три модели сохраняют оптическое 4K-разрешение во всем диапазоне зумирования, помогая оператору приблизить зрителя к происходящему. У камер CR N500 и CR X500 15-кратный оптический зум, а у CR N300 — 20-кратный. В каждой модели предусмотрена стабилизация изображения, гарантирующая плавный видеоряд без дрожания — как при широком угле, так и в телеположении. Кроме того, при съемке в формате Full HD модель CR X500 поддерживает дополнительный 30-кратный зум для тех случаев, когда нужно получить крупный план с большого расстояния.



В CR N500 и CR N300 есть механизм панорамирования и наклона, работающий со скоростью 0,1°/с: его точные и плавные движения помогут вам создавать идеальные кадры в любых условиях.

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