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Canon представила флагманское МФУ для гибридных сред

11 февраля 2021 г., 10:25
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Canon представила флагманское МФУ для гибридных сред

Компания Canon объявила о новом пополнении в семействе устройств imageRUNNER ADVANCE DX.

Как отмечается, представленное МФУ C5800 способно связать физические и цифровые рабочие процессы в условиях цифровой трансформации и работы в гибридной среде.

Перемены в жизни общества происходят все быстрее, и все больше компаний переводят сотрудников на удаленную работу или прибегают к децентрализации своих офисов. Этот фундаментальный сдвиг повлиял на функции офиса и требования к офисным технологиям. Подчеркивается, что устройство imageRUNNER ADVANCE DX C5800 как раз создано для работы в новых условиях. Оно помогает обеспечить непрерывность бизнеса, провести цифровую трансформацию и облегчить работу в гибридной среде. Интеграция uniFLOW Online позволяет переключаться между офисным и удаленным рабочим местом, не мешая рабочему процессу.

Canon представила флагманское МФУ для гибридных сред


По уверениям производителя, imageRUNNER ADVANCE DX C5800 оптимизирует документооборот благодаря сверхбыстрой цветной печати (до 70 стр/мин), расширенным возможностям подключения и новейшей технологии сканирования. Это оптимальное решение для средних и крупных предприятий с большими объемами работы.

Флагманская модель, как подчеркивается, отличается продолжительным сроком службы компонентов, а также удобством обслуживания и замены деталей. Быстрый выход из спящего режима, включение всего за шесть секунд и быстрый старт за четыре секунды — для еще более эффективной работы. Защита от загрязнений, обнаружение захвата нескольких листов, удаление пустых страниц — все эти функции сокращают время обработки и повышают производительность сканирования.

Canon представила флагманское МФУ для гибридных сред


Встроенные возможности подключения к таким облачным хранилищам, как Dropbox и OneDrive, позволяют открывать, редактировать документы и делиться ими с коллегами, где бы вы ни находились. Облачное программное обеспечение Canon uniFLOW Online, поставляемое вместе с устройством, - это единая платформа для подключения ко всем рабочим местам и управления устройствами компании независимо от их расположения. Оно предлагает простые возможности отслеживания и учета затрат, безопасного сканирования и защиты устройства. uniFLOW Online, среди прочего предоставляет такие возможности, как Filing Assist - эта функция позволяет обрабатывать информацию на бумажных документах и затем точно и аккуратно переносить все в рабочие программы.

Canon представила флагманское МФУ для гибридных сред

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