Canalys: світові поставки ПК зросли на 3% у І кв. 2024 року

10 апреля 2024 г., 11:45

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Світовий ринок ПК добре розпочав 2024 рік: загальні поставки настільних комп’ютерів і ноутбуків зросли на 3,2% в річному обчисленні до 57,2 млн одиниць у першому кварталі, згідно з даними Canalys.



Поставки ноутбуків (включаючи мобільні робочі станції) зросли на 4,2% до 45,1 млн одиниць, тоді як поставки настільних ПК (включаючи стаціонарні робочі станції) були відносно стабільними, знизившись лише на 0,4% до 12,1 млн одиниць. Хоча це зростання і є скромним, воно підкреслює триваюче відновлення попиту на ПК у всіх сегментах, причому покупки прискоряться протягом року завдяки попутному вітру оновлення Windows 11 і ПК з підтримкою штучного інтелекту.



«Зростання в першому кварталі 2024 року обіцяє сильний ринок ПК протягом усього року, - зазначив Ішан Датт (Ishan Dutt), головний аналітик Canalys. - Постачальники та канали збуту проходять завершальні етапи коригування запасів, а макроекономічні умови на деяких ринках продовжують обмежувати попит. Але на перший план починає виходити можливість поповнення запасів, особливо з боку бізнесу. У найближчі квартали ринок зростатиме в міру того, як клієнти визначатимуть пріоритети оновлення в рамках підготовки до широкомасштабного переходу на Windows 11. Нинішня база встановлених ПК є більшою і старішою, ніж будь-коли, що відкриває величезні можливості для OEM-виробників та їхніх партнерів. Більш широке впровадження ПК зі штучним інтелектом у другій половині року також дасть поштовх ринку, забезпечивши вкрай необхідні інновації та привабливу ціннісну пропозицію для користувачів, які утримувалися від покупки нових ПК під час постпандемічного спаду».



За прогнозами Canalys, майже 50 мільйонів ПК, відвантажених у 2024 році, будуть оснащені штучним інтелектом і матимуть спеціальний прискорювач АІ, наприклад, NPU.



Lenovo очолила ринок ПК у першому кварталі 2024 року з часткою ринку 24%, забезпечивши значне зростання на 8% і відвантаживши 13,7 мільйона ноутбуків і настільних комп’ютерів.



Компанія HP, що посіла друге місце, продемонструвала стабільні показники з показником 12 млн одиниць.



Dell посіла третє місце, але зазнала незначного зниження поставок на 2% у річному обчисленні.



Apple посіла четверте місце в рейтингу постачальників з ростом на 2,5%, чому сприяв запуск нових продуктів MacBook Air наприкінці кварталу.



Замикає п’ятірку лідерів компанія Acer, яка поставила 3,7 млн ПК.

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