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Бывший руководитель Disney+ назначен главой TikTok

19 мая 2020 г., 12:45

Бывший руководитель Disney+ назначен главой TikTok

Компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok объявила о назначении Кевина Майера (Kevin Mayer) своим главным операционным директором.  \

Майер также станет CEO непосредственно TikTok и займется развитием соцсети, отвечая за маркетинг и продажи. Он будет подчиняться основателю и генеральному директору ByteDance Имин Чжану (Yiming Zhang).

До недавнего времени Кевин Майер возглавлял стриминговый сервис Disney+. Он проработал более 15 лет в Disney, отвечая за развитие Hulu, ESPN+ и Hotstar, а также управлял внешними операциями и глобальными продажами компании.

Стоит отметить, что после завершения Массачусетсткого Технологического Института Майер поступил на работу в Disney, где занимался развитием направления Interactive/Internet.

На данным момент аудитория TikTok составляет более 700 млн человек, а приложение соцсети было загружено свыше 2 млрд раз.


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