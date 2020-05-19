Бывший руководитель Disney+ назначен главой TikTok

19 мая 2020 г., 12:45

Компания ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok объявила о назначении Кевина Майера (Kevin Mayer) своим главным операционным директором. \



Майер также станет CEO непосредственно TikTok и займется развитием соцсети, отвечая за маркетинг и продажи. Он будет подчиняться основателю и генеральному директору ByteDance Имин Чжану (Yiming Zhang).



До недавнего времени Кевин Майер возглавлял стриминговый сервис Disney+. Он проработал более 15 лет в Disney, отвечая за развитие Hulu, ESPN+ и Hotstar, а также управлял внешними операциями и глобальными продажами компании.

Стоит отметить, что после завершения Массачусетсткого Технологического Института Майер поступил на работу в Disney, где занимался развитием направления Interactive/Internet.



На данным момент аудитория TikTok составляет более 700 млн человек, а приложение соцсети было загружено свыше 2 млрд раз.

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