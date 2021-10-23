Быстрая зарядка: что это и в чем ее преимущества 

23 октября 2021 г., 20:17

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14 сентября состоялся анонс новейшей техники Apple. Американский бренд представил часы, наушники и топовый iPhone 13 Pro Max. Кроме обновленных камер и производительного процессора, гаджет получил быструю зарядку мощностью 20 Вт. Разберемся, в чем преимущество технологии и зачем она нужна.

Особенности и алгоритм работы

Назначение быстрой зарядки — пополнение энергии аккумулятора за короткий период времени. «Заправка» происходит с помощью тока, который подается на батарею телефона. Благодаря повышенному напряжению удается добиться быстрого эффекта. При чрезмерном количестве поступающих частиц аккумулятор может испортиться.

Особенность технологии — разработать зарядный блок, который не оказывает негативное влияние на iPhone 13 Mini, Pro версии и других моделях смартфонов. Самая высокая скорость пополнения энергии — до 80%, далее она идет на спад. Разработчики не превышают указанный порог, чтобы батарея не перегрелась и не пришла в негодность. Рассмотрим, какие компании производят зарядные блоки.

Эволюция Qualcomm Quick Charge

Бренд давно занимается разработкой и продажей передовых технологий. Кроме этого, компания Qualcomm Quick Charge создает процессоры для мобильных гаджетов. Виды технологий:

Quick Charge 2.0. Одно из первых поколений, появившихся в мире электроники. Применяется технология двух потоков. Достоинство — телефон не перегревается. Максимальная мощность составляет 18 Вт. Третья версия быстрой зарядки. Сила тока составляет 4,6 А, что позволило увеличить мощность до 20 Вт. Quick Charge 4.0 и 4.0+. Разработчики интегрировали поддержку USB Power Delivery. Выходное напряжение определяется после запроса на смартфон. Максимальная мощность составляет 100 Вт. Пятая версия. Зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч можно всего за 15 минут. Это отличные показатели, ведь пользователь сэкономит немало времени.

Предложения Samsung и Huawei

Другие бренды создают собственные варианты быстрых зарядок. Корейский производитель взял за основу второе поколение Quick Charge. Samsung предлагает технологию быстрой зарядки не только во флагманах, но и в бюджетных моделях. Huawei разделяет блоки на:

SuperCharge — для смартфонов топового сегмента, максимальная мощность — 40 Вт;

FastCharge — предельный показатель составляет 18 Вт, используется в бюджетных вариантах.

Адаптеры SuperCharge с повышенным уровнем безопасности, ведь они низковольтные, риск перегрева аккумулятора сводится к минимуму.

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