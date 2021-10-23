Быстрая зарядка: что это и в чем ее преимущества 

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14 сентября состоялся анонс новейшей техники Apple. Американский бренд представил часы, наушники и топовый iPhone 13 Pro Max. Кроме обновленных камер и производительного процессора, гаджет получил быструю зарядку мощностью 20 Вт. Разберемся, в чем преимущество технологии и зачем она нужна.
Особенности и алгоритм работы
Назначение быстрой зарядки — пополнение энергии аккумулятора за короткий период времени. «Заправка» происходит с помощью тока, который подается на батарею телефона. Благодаря повышенному напряжению удается добиться быстрого эффекта. При чрезмерном количестве поступающих частиц аккумулятор может испортиться.
Особенность технологии — разработать зарядный блок, который не оказывает негативное влияние на iPhone 13 Mini, Pro версии и других моделях смартфонов. Самая высокая скорость пополнения энергии — до 80%, далее она идет на спад. Разработчики не превышают указанный порог, чтобы батарея не перегрелась и не пришла в негодность. Рассмотрим, какие компании производят зарядные блоки.
Эволюция Qualcomm Quick Charge
Бренд давно занимается разработкой и продажей передовых технологий. Кроме этого, компания Qualcomm Quick Charge создает процессоры для мобильных гаджетов. Виды технологий:
- Quick Charge 2.0. Одно из первых поколений, появившихся в мире электроники. Применяется технология двух потоков. Достоинство — телефон не перегревается. Максимальная мощность составляет 18 Вт.
- Третья версия быстрой зарядки. Сила тока составляет 4,6 А, что позволило увеличить мощность до 20 Вт.
- Quick Charge 4.0 и 4.0+. Разработчики интегрировали поддержку USB Power Delivery. Выходное напряжение определяется после запроса на смартфон. Максимальная мощность составляет 100 Вт.
- Пятая версия. Зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч можно всего за 15 минут. Это отличные показатели, ведь пользователь сэкономит немало времени.
Предложения Samsung и Huawei
Другие бренды создают собственные варианты быстрых зарядок. Корейский производитель взял за основу второе поколение Quick Charge. Samsung предлагает технологию быстрой зарядки не только во флагманах, но и в бюджетных моделях. Huawei разделяет блоки на:
- SuperCharge — для смартфонов топового сегмента, максимальная мощность — 40 Вт;
- FastCharge — предельный показатель составляет 18 Вт, используется в бюджетных вариантах.
Адаптеры SuperCharge с повышенным уровнем безопасности, ведь они низковольтные, риск перегрева аккумулятора сводится к минимуму.
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