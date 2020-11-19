Быстрая адаптация — секрет выживания в эпоху перемен

19 ноября 2020 г., 16:50

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О цифровой трансформации в последнее время говорится очень много. Почему же эта задача стала настолько актуальной? Ключевая причина — стремительно нарастающий поток информации.

По оценкам IDC, каждые два дня в мире генерируется 5 экзабайт информации, и ее объем постоянно увеличивается, чему способствует быстро увеличивающееся число подключенных устройств, в том числе и категории IoT. Но главное, не сам стремительно нарастающий поток данных, а возможность извлечь из них полезные для каждого отдельного бизнеса знания.

Получить их можно с помощью бизнес-приложений, которые, в свою очередь, требуют значительных вычислительных ресурсов. Поэтому как только речь заходит о цифровой трансформации организации, нужно понимать, что ей должна предшествовать трансформация ИТ-инфраструктуры предприятия, позволяющая обеспечить необходимую производительность.

В свою очередь, одним из важнейших приоритетов при преобразовании ИТ-инфраструктуры становится обеспечение ее гибкости. Поскольку чем она выше, тем быстрее можно выполнять перестройку на уровне управления, а значит, появляется больше возможностей на выполнение организационной трансформации и уменьшается время на проведение различных процедур. При этом неоценимую помощь в сокращении ресурсов обслуживания ИТ-инфраструктуры оказывает внедрение технологий искусственного интеллекта, которым можно перепоручить большинство рутинных операций и таким образом высвободить человеческие ресурсы для более сложных задач.

Свое подтверждение этот принцип получил в последнее время, когда из-за внезапного изменения условий ведения бизнеса, связанных с появлением пандемии COVID-19, гибкость и умение адаптироваться стали не только залогом успеха бизнеса, но и возможностью его выживания. Мало того, скорость в таких изменениях для многих компаний открыла новые ниши для укрепления и расширения бизнеса (в частности в онлайн-ритейле).

Наблюдая за развитием корпоративных центров обработки данных можно увидеть, что все большую популярность получает гиперконвергентная технология, которая идет на смену традиционной виртуализации.

Облачный подход также трансформируется, так как в поисках оптимального размещения данных CIO приходят к концепции гибридного облака.

Еще один тренд последнего времени — пограничные решения (Edge Computing), которые объединяют преимущества оперативной масштабируемости облачного подхода и удобство локального размещения. В результате, платформа оказывается ближе к источнику интенсивно поступающей от IoT-устройств информации. Она также приближается и к месту принятия решений, что жизненно важно, например, для средств автоматизированного управления производством. И опять же речь идет про новые возможности для адаптации к меняющимся условиям.

Одной из самых непростых задач для ИТ-специалистов остается добавление необходимого количества ресурсов без избыточного резервирования. Например, недавно представленное решение Lenovo Edge HC3 как раз позволяет запускать небольшие инфраструктурные программно-аппаратные платформы для выполнения критически важных рабочих нагрузок. Причем как в виде отдельных устройств, так и их кластеров для обеспечения высокой доступности. При этом объем ресурсов программного обеспечения самого HC3 очень мал, что освобождает аппаратные мощности для приложений и локального хранения данных.

Цифровая трансформация — это по сути и есть адаптация бизнеса к ужесточающимся внешним условиям, и не важно это естественным образом нарастающая конкуренция или возникший из ниоткуда коронавирус. Некоторые наблюдатели даже проводят аналогии с теорией Дарвина — виды не адаптировавшиеся к меняющимся условиям обречены на забвение, увы.