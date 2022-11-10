Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP

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Сучасні підприємства епохи загальної цифровізації виходять на такий рівень розвитку, коли доводиться вирішувати завдання ефективного зберігання величезного обсягу ділової інформації. І в цьому їм допоможуть рішення QNAP, що дають змогу масштабувати мережеві сховища до петабайтного рівня.

У середовищі ІТ-професіоналів існує думка, що петабайтні системи зберігання - це щось захмарне і надзвичайно складне як у побудові, так і в експлуатації. І до недавнього часу це дійсно було сферою активності лише гігантів сфери інформаційних технологій. Але компанія QNAP зламала цей стереотип, дозволивши в широких межах нарощувати місткість випущених нею мережевих сховищ. Виробник націлює свої рішення на ті підприємства, яким потрібно працювати з великими обсягами інформації, а також на дослідницькі організації, медіакомпанії та великі системи відеоспостереження.

Наразі QNAP пропонує два варіанти петабайтних сховищ - на 1 ПБ і 3 ПБ. Розгляньмо їх.

Коли достатньо 1 ПБ

Центральним елементом сховища, що вміщує близько 1 ПБ, є NAS серії TS-h2287XU-RP. Цей пристрій заввишки 3U має у своєму розпорядженні 16 відсіків для встановлення 3,5-дюймових жорстких дисків із доступом із передньої панелі, а також шість відсіків для 2,5-дюймових твердотільних накопичувачів з інтерфейсом SATA з тильного боку корпусу. Апаратна платформа цього NAS базується на процесорі Intel Xeon E-2336 з тактовою частотою 2,9 ГГц, яка може бути збільшена до 4,8 ГГц. Завдяки наявності чотирьох слотів для встановлення модулів оперативної пам'яті ECC UDIMM DDR4 її загальний обсяг може становити до 128 ГБ. Підключення до локальної мережі підприємства можливе за допомогою двох портів 2,5 GE, а також двох інтерфейсів 10GBASE-T. Платформа оснащена одним слотом розширення PCIe Gen4 x1 та двома PCIe Gen4 x4. При встановленні в останні карт QXP-820S-B3408 з інтерфейсом SAS 12Гб/с з'являється можливість приєднання чотирьох дискових полиць TL-R1620Sep-RP, кожна з яких вміщує 16 3,5-дюймових жорстких дисків. Таким чином, сукупний пул зберігання становить 80 HDD і шість SSD.



Система зберігання на 1 PB на базі NAS TS-h2287XU-RP і дискових полиць TL-R1620Sep-RP



Варто зазначити, що для ефективної роботи такого сховища NAS має бути оснащений максимальним обсягом оперативної пам'яті 128 ГБ. А з'єднання між NAS і дисковими полицями рекомендується зробити з багатошляховою маршрутизацією.

Розширюємо систему зберігання до 3 ПБ

Втричі більшу ніж у попереднього рішення місткість можна досягти в конфігурації, де центральним елементом буде NAS серії TS-h2490FU висотою 2U. Це мережеве сховище класу all-flash розраховане на встановлення 24 SSD U.2 NVMe Gen 3 x4 з доступом з передньої панелі. Апаратна платформа NAS базується на 16-ядерному процесорі AMD EPYC 7302P з тактовою частотою до 3,3 ГГц. Загальний обсяг оперативної пам'яті досягає 256 ГБ завдяки наявності 16 слотів RDIMM DDR4. Мережеве підключення реалізується за допомогою двох портів 2,5 GE, а також чотирьох роз'ємів 25GbE SFP28 SmartNIC.

Нарощування сукупної місткості зберігання даних цього рішення можливе з використанням наявних у платформі п'яти слотів PCIe Gen 4, у два з яких встановлюються карти QXP-1620S-B3616W з інтерфейсом 12Gb/s SAS. З їх допомогою приєднуються 16 дискових полиць TL-R1620Sep-RP, що дозволяє довести загальний пул ресурсів до 256 HDD і 24 SSD.

Система зберігання на 3 PB на базі NAS TS-h2490FU і дискових полиць TL-R1620Sep-RP

Виробник рекомендує встановити в NAS 256 ГБ оперативної пам'яті, а з'єднання з дисковими полицями має бути з багатошляховою маршрутизацією.

Цікавою особливістю NAS QNAP є сумісність з JBOD Seagate, завдяки чому до TS-h2490FU можна під'єднати дискові полиці Seagate Exos E. За висоти 5U вони вміщують 84 жорсткі диски, що відповідає максимальній місткості 1,5 ПБ. Але варто мати на увазі, що диски JBOD компанії Seagate можна використовувати тільки як окремий пул зберігання або том. Його пул зберігання/том не можна об'єднати в підключений NAS. Додатки NAS не можна встановлювати на JBOD Seagate.

Обидва розглянуті вище NAS працюють під управлінням ОС QuTS hero на базі технології ZFS. У цій програмній платформі реалізовано вбудовану дедуплікацію даних, практично безлімітні моментальні знімки, а також SnapSync у реальному часі та QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling). Тому таке рішення для зберігання даних відповідає сучасним вимогам бізнесу для файлових серверів, серверів віртуалізації, VDI та резервного копіювання/відновлення.

Система зберігання петабайтного рівня на базі рішень QNAP та Seagate

Оскільки представлені рішення орієнтовані на зберігання значних обсягів інформації, варто мати на увазі, що завдяки використанню в ньому ОС QuTS hero на базі технології ZFS, обидва представлені NAS підтримують місткість до 5 ПБ для окремих загальних тек, даючи змогу організаціям розв'язувати такі завдання, як аналіз великих даних, граничні обчислення та аналіз інформації із застосуванням штучного інтелекту. Крім того, розглянуті рішення сумісні з об'єктним сховищем S3, оскільки використані в них NAS працюють як об'єктні сховища за допомогою QuObjects, що дає змогу досягти більшої продуктивності та високої швидкості локального під'єднання, як порівняти з хмарними сервісами.

«На початку цього року європейське представництво нашої компанії, QNAP GmbH, відкрило для своїх клієнтів можливість придбання укомплектованих All-flash систем зі встановленими PCIe U.2 SSD на борту і 5-річною гарантією на все рішення цілком (NAS і SSD). Мені особисто дуже приємно поділитися тим фактом, що цього року нашу першу укомплектовану All-flash NAS у регіоні, а це 13 країн (з яких основні території - Балтія, Україна, Грузія, Азербайджан) вдалося продати саме в Україні. Це підкреслює те, що навіть у цих непростих умовах наші українські клієнти цінують надійність та якість наших продуктів і нашої збірки», підкреслив Карліс Луцс, регіональний менеджер з розвитку бізнесу QNAP у Балтиці та СНД.

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