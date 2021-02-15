Brother выпустила новые цветные струйные МФУ с СНПЧ

15 февраля 2021 г., 11:11

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Представленная Brother новая линейка цветных струйных многофункциональных устройств Inkbenefit Plus отличается наличием системы непрерывной подачи чернил. Она включает семь устройств. Все они поставляются с полным заправочным комплектом, состоящим из одной бутылочки черных и трех бутылочек цветных чернил. Заявлено, что одной бутылочки с черными чернилами достаточно для печати до 7500 страниц текста, тогда как голубых, желтых и пурпурных чернил хватит, чтобы напечатать до 5000 страниц каждым цветом.

В комплекте со старшими моделями линейки, DCP-T820DW, DCP-T720DW и DCP-T520W, поставляется одна дополнительная бутылочка черных чернил. Таким образом, общий объем черных чернил в комплекте трех старших моделей достаточен для печати до 15000 страниц текста.

В анонсированных применяется модифицированный печатающий механизм: уменьшился размер капли чернил, увеличилась скорость ее выброса из сопла, а также скорость подачи бумаги. Расширился цветовой охват, повысилось качество печати, увеличилась ее скорость. Удалось снизить общий расход чернил и увеличить ресурс бутылочки с черными чернилами при той же емкости.

Изменилась и система заправки. Теперь нет необходимости надавливать на бутылочку с чернилами — достаточно ее вставить в специальное отверстие контейнера, а дальше чернила заливаются сами.

Новый модельный ряд МФУ Inkbenefit Plus:

DCP-T820DW, DCP-T720DW

Цветная струйная печать, копирование и сканирование;

Беспроводное подключение по Wi-Fi;

Ethernet в старшей модели DCP-T820DW;

Автоматическая двухсторонняя печать;

15000 отпечатков в комплекте.

DCP-T520W, DCP-T420W, DCP-T425W

Цветная струйная печать, копирование и сканирование;

Беспроводное подключение по Wi-Fi;

15000 отпечатков в комплекте (в модели DCP-T520W).

DCP-T220, DCP-T225

Цветная струйная печать, копирование и сканирование;

Подключение по высокоскоростному интерфейсу USB;

7500 отпечатков в комплекте.

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