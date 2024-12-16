Broadcom досягла капіталізації в 1 трильйона доларів

16 декабря 2024 г., 9:35

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Reuters пише, що у п'ятницю капіталізація Broadcom досягла 1 трильйона доларів.

Акції компанії зросли у цей день на 21% після того, як генеральний директор Хок Тан (Hock Tan) заявив, що АІ може принести дохід у розмірі від 60 до 90 мільярдів доларів у 2027 році. Це більш ніж у чотири рази перевищує поточний розмір ринку. У четвер Broadcom також спрогнозував виручку за перший квартал вище оцінок.

Кілька аналітиків сказали, що важко оцінити зростання ринку і потенційну частку Broadcom, а у TD Cowen зазначають, що прогноз «важко довести/спростувати, але він величезний».

Прагнення Big Tech диверсифікувати свою діяльність за межі Nvidia, чипи якої достатньо дорогі та ще й з урахуванням обмежень їх постачання.

Інвестори віддають перевагу виробникам мікросхем, які вже отримують вигоду від великих центрів обробки даних, що будуються такими компаніями, як Microsoft та Meta на тлі занепокоєння щодо віддачі від інвестицій у AI для більш широкої технологічної індустрії.

Хок Тан заявив у четвер, що компанія завоювала двох великих клієнтів-гіперскалерів після того, як заробила 12,2 мільярда доларів доходу від AI в 2024 фінансовому році.

За оцінками аналітиків TD Cowen, у 2027 році Broadcom може отримати до 50 мільярдів доларів від продажів рішень для АІ, виходячи з 70% частки ринку, яку Broadcom займала у 2024 році. Але вони попередили, що моделювання частки компанії є складним, оскільки придатний для використання ринок може включати процесори, що продаються такими компаніями, як Nvidia.

Аналітик Rosenblatt Securities Ганс Мозесманн (Hans Mosesmann) дав набагато нижчу частку ринку для Broadcom у 2027 році - від 20% до 50%.

Тим часом інвестори скуповують акції компанії, які торгуються з меншим мультиплікатором, ніж у конкурентів. Згідно з даними, зібраними LSEG, 12-місячне форвардне співвідношення ціни до прибутку Broadcom становить 29,8 порівняно з 31,03 у Nvidia, першої напівпровідникової компанії, ринкова вартість якої досягла 1 трильйона доларів.

«У міру того, як AI переходить від навчальних моделей до висновків, все більше і більше компаній-виробників чіпів будуть отримувати перевагу над Nvidia. Broadcom - це канарейка у вугільній шахті», - зазначив Томас Хейз (Thomas Hayes), голова і керуючий член Great Hill Capital.

Акції Nvidia і AMD впали приблизно на 3%, в той час як акції меншого конкурента Broadcom - Marvell - виросли майже на 9%. Котирування контрактного чипмейкера TSMC виросли на 4%.

Акції Broadcom виросли більш ніж на 60% в цьому році.

Аналітики найбільшими замовниками напівпровідникових рішень Broadcom вважають такі хмарні компанії, як Microsoft та Alphabet.

«Вони (Broadcom) зробили все можливе, щоб дати інвесторам привід для мрій. Історія зі штучним інтелектом, схоже, дійсно вступає в свої права і можливо, Хоку варто подумати про покупку чорної шкіряної куртки», - зазначила аналітик Bernstein Стейсі Расгон (Stacy Rasgon), маючи на увазі фірмовий стиль генерального директора Nvidia Дженсена Хуана (Jensen Huang).

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