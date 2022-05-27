Broadcom/VMware - великий поштовх хмарному ринку!

27 мая 2022 г., 17:31

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Broadcom учора підтвердив, що купує VMware за 61 млрд доларів. А у компанії борг у 8 млрд. І це дуже цікава подія.

По-перше, угода приносить дуже великий поштовх хмарному ринку. Дохід VMware за 2021 рік склав трохи менше 12 млрд доларів, тобто мультиплікатор вартості до річного доходу - понад 5. У п'ятницю на закритті торгів акції VMware торгувалися по 95 доларів, а сьогодні ціна вже досягла 126 долларів — стрибок більше ніж 30%! А це означає те, що не все хмарне — AWS. Експерти вірять у модель VMware - незалежну хмарну платформу для клієнтів та невеликих/середніх хмарних операторів. Це супер!

По-друге, Broadcom хоче дуже швидко змінити модель продажу, яка є у VMware. Зараз 71% доходів — так звані perpetual лицензії. Так, там начебто треба додавати техпідтримку кожного року, але хто це робить? Але через 2 роки всі ліцензії будуть продаватися тільки по орендній моделі! Це означає, що комерційний хмарний провайдер стане зрозумілішим і ще вигіднішим для клієнта. І це - гарна новина! Маю надію, що як результат - економічні переваги хмар будуть більш зрозумілішими - відверто кажучі, зараз мало хто знає і рахує реальну вартість власної інфраструктури. Ну, й ще можна пофантазувати про зниження цін на орендні моделі, оскільки до них клієнтів можно завести зааз тільки силоміць. А це вже може дати можливість знизити ціни для хмарних операторів.

І третє. Після 24 лютого VMware повністю покинула російський ринок, і є вірогідність, що так буде назавжди. Але це не вплинуло на угоду - вона пройшла і дуже високими темпами. Висновки робіть тут самі, але їх точно не один. І всі вони досить гарні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист