Broadcom/VMware - великий поштовх хмарному ринку!

|+22
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Broadcom учора підтвердив, що купує VMware за 61 млрд доларів. А у компанії борг у 8 млрд. І це дуже цікава подія.
По-перше, угода приносить дуже великий поштовх хмарному ринку. Дохід VMware за 2021 рік склав трохи менше 12 млрд доларів, тобто мультиплікатор вартості до річного доходу - понад 5. У п'ятницю на закритті торгів акції VMware торгувалися по 95 доларів, а сьогодні ціна вже досягла 126 долларів — стрибок більше ніж 30%! А це означає те, що не все хмарне — AWS. Експерти вірять у модель VMware - незалежну хмарну платформу для клієнтів та невеликих/середніх хмарних операторів. Це супер!
По-друге, Broadcom хоче дуже швидко змінити модель продажу, яка є у VMware. Зараз 71% доходів — так звані perpetual лицензії. Так, там начебто треба додавати техпідтримку кожного року, але хто це робить? Але через 2 роки всі ліцензії будуть продаватися тільки по орендній моделі! Це означає, що комерційний хмарний провайдер стане зрозумілішим і ще вигіднішим для клієнта. І це - гарна новина! Маю надію, що як результат - економічні переваги хмар будуть більш зрозумілішими - відверто кажучі, зараз мало хто знає і рахує реальну вартість власної інфраструктури. Ну, й ще можна пофантазувати про зниження цін на орендні моделі, оскільки до них клієнтів можно завести зааз тільки силоміць. А це вже може дати можливість знизити ціни для хмарних операторів.
І третє. Після 24 лютого VMware повністю покинула російський ринок, і є вірогідність, що так буде назавжди. Але це не вплинуло на угоду - вона пройшла і дуже високими темпами. Висновки робіть тут самі, але їх точно не один. І всі вони досить гарні!
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
|+22
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Цікаво було б почути розгорнутий прогноз, як (і нащо) суто апаратна компанія збирається вибудовивати хмарну екосистему навколо програмної платформи. Здається, такий актив може бути цікавий виключно за умови постійного розвитку, не просто операційної експлуатації (ренти).