Британский консорциум стандартизирует API квантовых компьютеров

16 октября 2021 г., 18:05

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Консорциум в Великобритании разработал спецификацию уровня абстракции оборудования, которая может позволить операционной системе работать на квантовых компьютерах, построенных на основе различных типов технологий.

Одним из основных препятствий, мешающих развитию квантовых операционных систем, является то, что отрасль еще не объединилась вокруг одного типа технологий, будь то захваченные ионы, сверхпроводящие кубиты, кремниевые кубиты или фотоны. Хотя многие подходы демонстрируют признаки многообещающего, пока рано говорить, какой из них решит основные проблемы масштабируемости и уменьшения количества ошибок, говорит разработчик операционной системы Riverlane.

Сегодня большинство компаний, производящих оборудование, используют свою собственную архитектуру. Это означает, что разработчикам приходится оптимизировать приложения для одного квантового оборудования, что увеличивает затраты и ограничивает возможности совместной работы.

Консорциум запустил уровень абстракции оборудования с открытым исходным кодом (HAL), который позволит высокоуровневым пользователям квантовых компьютеров, таким как разработчики приложений, инженеры по платформам и системному программному обеспечению, а также архитекторам кроссплатформенного программного обеспечения, писать программы, которые будут взаимодействовать с несколькими видами квантового оборудования.

HAL был разработан Riverlane совместно с Национальной физической лабораторией Великобритании (NPL) и разработчиком процессоров ARM, а также SeeQC, Hitachi Europe, Universal Quantum, Duality Quantum Photonics, Oxford Ionics и Oxford Quantum Circuits.

HAL общедоступен на Github, что позволяет пользователям запускать приложения на нескольких различных кубитных технологиях и адаптироваться к тонкостям каждого аппаратного подхода.

Стандартный уровень аппаратной абстракции (HAL) для наиболее популярных квантовых компьютерных технологий разрабатывается британским консорциумом, в который входят ARM, Hitachi и Riverlane

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