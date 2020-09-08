Браузер Vivaldi помогает лучшей идентификации веб-сайтов для предотвращения фишинга

8 сентября 2020 г., 13:35

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Vivaldi Technologies представила режим приостановки работы – функцию, которая позволяет на время отвлечься от рабочих задач, чтобы сделать паузу или переключиться на другие виды деятельности. Список новых функций Vivaldi 3.3 для настольных компьютеров также включает в себя возможность выбора темы оформления для приватного окна.

В новой версии браузера Vivaldi пользователи получили более удобный способ выделения и копирования части адреса в адресной строке и визуальное выделение базового домена для лучшей идентификации веб-сайтов.

Встроенный блокировщик рекламы и слежки теперь поддерживает правила, повышающие безопасность работы в интернете.

Для миллионов людей, работающих дома, границы между личным временем и рабочими процессами стираются – интернет работает без перерыва. Данное удобство работы в сети имеет и отрицательную сторону, способствуя накоплению усталости. Чтобы сохранять продуктивность и сберечь здоровье необходимо иногда отключаться от работы.

Отключиться от работы теперь станет проще – достаточно нажать кнопку «Приостановить работу» в нижнем левом углу браузера Vivaldi. В этом режиме останавливается воспроизведение аудио и видео, скрываются все активные вкладки, панели и другой контент, оставляя экран чистым.

При повторном нажатии данной кнопки работа браузера возобновится с того места, где вы остановились. Также режим паузы можно активировать с помощью быстрых команд или сочетания клавиш Ctrl +.

Дополнительные преимущества функции: возможность быстро скрыть содержимое экрана: если кто-то зашел в комнату или необходимо отойти от монитора; переключение внимания: в режиме перерыва пользователи могут использовать другое приложение и экономить ресурсы, потребляемые браузером, особенно если открыто несколько вкладок или воспроизводится аудио/видео контент.

Настраиваемые темы Vivaldi получили больше возможностей в новой версии браузера. Теперь для того, чтобы было легче отличить приватное окно от обычного, разработчики добавили новую тему для приватного окна, установленную по умолчанию.

Также пользователь может выбрать любую другую тему для приватного окна и даже отредактировать ее по своему вкусу, создав индивидуальную тему из уже имеющихся.

В версии Vivaldi 3.3 для настольных компьютеров появилась возможность более наглядно видеть основной домен посещаемой страницы, который теперь выделяется цветом из общего адреса. Это помогает распознать, какая компания контролирует домен и, как следствие, предотвратить мошенничество или фишинговые атаки.

Кроме того, браузер предупредит пользователей специальным значком, если доменное имя не помещается полностью в адресную строку, предотвращая случайный переход на нежелательный веб-сайт.

Работа с адресной строкой стала удобней. В браузере Vivaldi появилась новая уникальная функция – возможность выделения части адреса курсором с одновременным удержанием клавиши Ctrl (Cmd/⌘ для MacOS).

Удерживая клавишу Ctrl и наводя курсор на адрес в адресной строке, пользователь будет наглядно видеть, как адрес будет обрезан при клике. Это позволяет очень быстро перемещаться по разделам веб-сайтов или копировать часть адреса.

Еще несколько улучшений, добавленных благодаря запросам пользователей: поддержка блокировки всей страницы – встроенный блокировщик рекламы и слежки теперь поддерживает блокировку страницы целиком. Пользователи, которые добавляют собственные наборы правил, теперь могут использовать параметр ‘document’ в правилах, чтобы блокировать целые страницы. Это шаг к большей совместимости с набором правил uBlock Origin.

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