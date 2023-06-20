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БПЛА стратегічної розвідки «Сич» долає відстань до 200 кілометрів

20 июня 2023 г., 14:25

БПЛА стратегічної розвідки “Сич” долає відстань до 200 кілометрів

Благодійний фонд «Повернись живим» представив розвідувальний безпілотник дальньої дії «Сич». За заявою виробника, це рішення може здолати відстань до 200 кілометрів, при цьому роблячи фотознімання.

Представник фонду зазначив, БПЛА «Сич» вже виконують бойові задачі на фронті у складі одного з підрозділів технічної розвідки. За оцінкою фонду, цей комплекс коштує 2 мільйони гривень.

До складу комплексу входять два розвідувальні безпілотники, катапульти для їх запуску та мобільний пункт управління. Інші його характеристики не розголошуються.

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