Bosch выпустила решение по безопасности Spexor

21 сентября 2020 г., 16:45

0

Tweet

Компания Bosch разработала мобильное устройство сигнализации spexor, которое можно использовать практически в любой локации и для обширного списка охраняемых объектов. Заявлено, что автономная работа устройства обеспечивается в течение нескольких недель, а также реализовано автоматизированное обновление программного обеспечения. Новое решение доступно для покупки в Германии в интернет-магазине Bosch Smart Home online shop.

При габаритах spexor не более кофейной чашки, новинка содержит датчики движения, шума, а также фиксирует изменения давления воздуха в радиусе пяти метров от себя. «Компактную систему безопасности Bosch отличает высокая точность и интеллектуальная комбинация ее датчиков, позволяющая spexor надежно обнаруживать взломы», — отмечает соавтор разработки Тобиас Ридель. Если, например, устройство находится в садовом сарае, от окна которого отскочил футбольный мяч, датчики шума и давления зафиксируют изменение, однако, сигнал тревоги сработает только в случае, если датчики обнаружат движение внутри сарая. Тогда spexor отправит уведомление на смартфон пользователя. В зависимости от индивидуальных настроек устройство также подает звуковой сигнал, а встроенные светодиоды мигают красным, что является действенным инструментом для отпугивания взломщиков.

Мобильное мультисенсорное устройство Bosch подходит не только для использования дома: благодаря перезаряжаемой батарее его можно расположить везде, где нужно обеспечить безопасность. Для работы spexor необходимо либо Wi-Fi соединение, либо сотовая связь. Заявлено, что заряда батареи хватает на несколько недель, а температурный диапазон эксплуатации и хранения составляет от —10 до +60°С.

У spexor нет камеры, он не анализирует и не хранит какие-либо голосовые данные. А когда он выключен, он действительно выключен.

Подключение к сотовой сети или Wi-Fi позволяет spexor поддерживать актуальность своего программного обеспечения. В будущем дополнительные функции и приложения будут устанавливаться на устройство вместе с обновлениями ПО. «Из нашего масштабного исследования рынка мы знаем, что, кроме взломов, клиенты хотят, чтобы такое устройство обнаруживало пожары и опасные газы — дома или во время поездки за город. Вот почему наша цель — интегрировать эти дополнительные функции в обновления программного обеспечения для существующего устройств», — говорит Марко Хекель, руководитель отдела продаж и объединенного управления компании spexor.

Интересно, что путь от первоначальной идеи продукта до массового производства сигнальное устройство spexor прошло за 15 месяцев — благодаря собственной платформе запуска Bosch. Стартап-инкубатор Bosch стимулирует инновации как в рамках основного бизнеса компании, так и за его пределами. В его основе лежит гибкий подход к разработке продуктов. Компания Grow, расположенная в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, Китае, Японии, Северной Америке и Латинской Америке, является глобальным домом для стартапов внутри технологической компании. В настоящее время на этапе инкубации находятся 11 проектов по всему миру.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации