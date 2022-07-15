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Bosch вкладає 3 млрд євро у виробництво чипів

15 июля 2022 г., 14:45

Компанія Bosch офіційно заявила, що має намір вкласти 3 млрд євро у виробництво чіпів, що обумовлено через перебої з поставками напівпровідників.

Як заявив генеральний директор Bosch Стефан Хартунг, ситуація з випуском чипів покращиться вже у 2022 році, проте проблеми з ланцюжками поставок збережуться у 2023 році.

У першу чергу інвестиції підуть підприємствам компанії у Дрездені та Ройтлінгені виділять 250 млн та 170 млн євро, які спрямують на розширення виробничих майданчиків. Bosch сконцентрується на виготовленні чіпів по нормам від 40 до 200 нм, які застосовують в автопромі.

Компанія має на меті виробляти напівпровідники для конкретних потреб європейської промисловості, уточнює Хартунг. Bosch застосовує більшу частину вироблених чіпів у власних продуктах, проте купує їх у сторонніх постачальників.

Слід нагадати, що у травні уряд Німеччини повідомив про план надати 14 млрд еуро на залучення у країну виробників чіпів. Більш того, до 2030 року обсяг приватних та державних інвестицій у цей сегмент у країні зросте до 43 млрд дол., повідомляє Рейтерс.

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