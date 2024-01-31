Bosch використовуватиме генеративний штучний інтелект у виробництві

31 января 2024 г., 13:35

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За заявою Bosch, компанія тестує генеративний штучний інтелект і базові моделі у виробництві. У перших проєктах на двох заводах Bosch у Німеччині генеративний штучний інтелект створює змодельовані зображення для розробки та масштабування рішень штучного інтелекту для оптичного контролю та оптимізації наявних моделей ШІ. Bosch очікує, що це скоротить час, необхідний для планування, запуску та розширення програм на основі ШІ, з нинішніх шести-дванадцяти місяців до кількох тижнів. Після успішного пілотного проєкту цю послугу зі створення змодельованих даних буде запропоновано всім підприємствам Bosch.



«Майже половина всіх заводів Bosch вже використовують ШІ у своїх виробничих процесах. За допомогою генеративного штучного інтелекту ми не лише поліпшуємо наявні ШІ-рішення, а й закладаємо основи для оптимального впровадження цієї технології в нашу глобальну виробничу мережу», — коментує Стефан Гартунг, голова правління Robert Bosch.



Для цього є вагомі економічні причини: залежно від розміру заводу та типу виробництва штучний інтелект може використовуватись для підвищення продуктивності та шести-семизначної економії витрат.



«ШІ має великий потенціал для інновацій і може зробити людську працю ще більш продуктивною. Як компанія-виробник, визнаний постачальник обладнання для підприємств і законодавець трендів Промисловості 4.0, Bosch прагне відігравати провідну роль у розробці та застосуванні промислового штучного інтелекту», — говорить Гартунг.



Пілотні заводи Bosch вже використовують ШІ для планування, моніторингу та контролю виробництва. Наприклад, на заводі в Гільдесгаймі аналіз даних на основі штучного інтелекту допоміг на 15% скоротити тривалість циклу під час введення в експлуатацію нових ліній. На заводі в Штутгарті-Фейєрбасі нові алгоритми скоротили процеси тестування компонентів із трьох з половиною до трьох хвилин.



«Завдяки генеративному штучному інтелекту ми робимо наступний крок в його еволюції та виводимо сучасне виробництво на новий рівень», — говорить Таня Рюкерт, член ради директорів Bosch і директор з цифрових технологій.



У цьому процесі Bosch може спиратися на власний досвід: моделі програмного забезпечення для генеративного штучного інтелекту були розроблені в ході досліджень Bosch і впроваджуються на заводах компанії. Один завод використовує метод штучно створених зображень для надійного контролю зварних швів мідних дротів під час виробництва електродвигунів, інший займається контролем якості помп високого тиску.



Протягом багатьох років на заводі у Фейєрбасі компоненти системи впорскування палива перевірялися вручну. Характер і складність продукції, і навіть відмінності у структурі виробничих ліній означали, що базований на універсальних правилах чи асистований штучним інтелектом оптичний контроль був неможливим.



Новий підхід — це масштабований генеративний ШІ, який розпізнає варіанти продукту та шаблони помилок, а також враховує різні механізми та послідовності у виробничому процесі. Його засновано на базовій моделі, розробленій відділом досліджень Bosch та доповненій великими наборами даних із виробничої мережі компанії. Синтетично згенеровані дані використовуються для уточнення моделі та її налаштування для використання на місці. Очікується, що це дозволить ШІ перевіряти компоненти самостійно, звертаючись до інспекторів лише в тих випадках, коли ШІ має сумніви.



На заводі в Гільдесгаймі синтетично згенеровані зображення вже успішно використовуються в навчальних цілях щодо виробництва електродвигунів. Людське око не може відрізнити штучно створені зображення від реальних. Очікується, що тривалість проєкту за нового підходу буде на шість місяців коротшою, ніж за використання традиційних методів, що призведе до щорічного збільшення продуктивності в шестизначному діапазоні у євровому виразі. Bosch планує розширити цей підхід і на інші місця.



«Під час розробки рішень штучного інтелекту ми розкриваємо потенціал, який пропонує виробнича мережа Bosch та її приблизно 230 заводів. І ми використовуємо нові технології. Генеративний ШІ допомагає гармонізувати індивідуалізацію та масштабування — технологія дає нам найкраще з обох сфер», — каже Рюкерт.



Багато заводів Bosch мають одну спільну рису: вони не тільки є піонерами впровадження штучного інтелекту, але й послідовно переходять до Промисловості 4.0.



«Bosch займається цифровізацією, підключенням своїх підприємств і підприємств своїх клієнтів уже понад десять років. Тепер ми об'єднуємо Промисловість 4.0 зі штучним інтелектом: підключене виробництво надає дані, а штучний інтелект їх обробляє», — говорить Таня Рюкерт.



Помилки виявляються на ранній стадії, час простою обладнання зводиться до мінімуму, кількість відходів скорочується, а енергія використовується ефективно. Використання ШІ зробить заводи ефективнішими, продуктивнішими та екологічно чистішими.



Наприклад, дослідники Bosch розробили систему на основі ШІ, яка виявляє аномалії та несправності у виробничому процесі та підвищує якість продукції. Сьогодні це програмне забезпечення використовується приблизно на 50 заводах Bosch і понад 2000 виробничих лініях. Багато підприємств Bosch також застосовують штучний інтелект під час оптичного контролю компонентів. Так, понад 20 заводів використовують Machine Vision AI — рішення, розроблене підрозділом спеціального обладнання Bosch, яке допомагає виявляти особливості, що важко розпізнаються, такі як подряпини та сколи на поверхнях, а також дефекти у зварних швах.



Завод Bosch у Бурсі (Туреччина) демонструє, чого може досягти штучний інтелект у виробництві. Вже маючи високий рівень технічних знань, завод застосував ШІ для подальшого поліпшення виробництва. Так, споживання води скоротилося на 30%, енергії — на 6%, брак — на 9%, а ефективність збільшилася майже на 10%. Цього року ці здобутки спонукали Всесвітній економічний форум назвати завод у Бурсі «маяком» Промисловості 4.0. Це вже вчетверте, коли завод Bosch отримує таке визнання, і вдруге саме за розробки у галузі штучного інтелекту. Все це свідчить, що штучний інтелект має історичне значення. «Він фундаментально змінить промислове виробництво на краще», — підсумовує Таня Рюкерт.

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