Bosch відзначає 30-річчя ESP — інновації, що змінили автомобільну безпеку

5 июня 2025 г., 14:25

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Компанія Bosch святкує 30-річчя своєї електронної системи курсової стійкості (ESP) — технології, яка з 1995 року стала новим стандартом безпеки у світі. Зазначено, сьогодні ESP залишається однією з найефективніших систем для підтримання стабільності руху та запобігання аваріям. Загалом у світі встановлено понад 350 млн таких систем на автомобілях різного класу та призначення.



За дослідженням Bosch, лише в Європейському Союзі та Великій Британії система ESP допомогла врятувати понад 22 тис. життів і запобігти близько 750 тис. аварій. Це підтверджує провідну роль ESP як базової технології безпеки для сучасних автомобілів.





Електронна система курсової стійкості відстежує та інтерпретує ключові дані автомобіля, щоб виявити будь-яку втрату контролю. Центральним елементом системи є блок управління, який 25 разів на секунду порівнює заданий водієм напрямок руху з фактичним рухом автомобіля. Для цього система покладається на мережу датчиків.



Датчик кута повороту керма визначає бажаний напрямок, а сенсори на кожному колесі фіксують швидкість його обертання, що допомагає виявити пробуксовування. Датчик швидкості обертання навколо вертикальної осі відстежує повороти автомобіля, а датчик бічного прискорення фіксує розгойдування корпусу вбік. На основі всіх цих показників система розраховує, чи дотримується авто заданої траєкторії.



Якщо виявляється відхилення — наприклад, надмірне або недостатнє реагування на кермо — ESP миттєво втручається. Спершу система зменшує потужність двигуна, щоб уникнути подальшої нестабільності. Якщо потрібно, вона пригальмовує окремі колеса, створюючи коригувальну силу, яка стабілізує курс руху автомобіля й запобігає заносу чи обертанню — і все це без втручання водія.



Автоматично реагуючи на небезпечні зміни траєкторії, система ESP ефективно підтримує водія в критичних ситуаціях — особливо на мокрій, слизькій чи нерівній дорозі. За оцінками Bosch, до 80% аварій, пов’язаних із заносом, можна було б уникнути, якби автомобіль був оснащений ESP. Це означає не лише захист пасажирів, а й більше впевненості за кермом у складних дорожніх умовах. Також система допомагає запобігти перекиданню високих автомобілів — таких як позашляховики чи фургони — завдяки активному втручанню у ситуаціях, що загрожують стійкості.



Окрім вирішальної ролі в безпеці, ESP має й додаткові функції, що підвищують комфорт повсякденного водіння. Наприклад, функція утримання на підйомі полегшує рушання на схилі, автоматично зберігаючи гальмівне зусилля після відпускання педалі гальма.





Протягом трьох десятиліть ESP постійно вдосконалювалась і залишається невіддільною частиною сучасної автомобільної архітектури. Система повністю сумісна з електричними та гібридними приводами й слугує основою для багатьох передових функцій допомоги водієві. Bosch продовжує розвивати ESP як частину своєї стратегії безпечної, ефективної та інтелектуальної мобільності майбутнього.

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