Bosch відкриває напівпровідникову фабрику у Дрездені

8 июня 2021 г., 13:15

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Компания Bosch відкриває в Дрездені одну з найсучасніших у світі фабрик з виробництва напівпровідникових пластин. Високий ступінь автоматизації, повністю підключені до Інтернету машини та інтегровані процеси в поєднанні зі штучним інтелектом зроблять фабрику в Дрездені «розумним» підприємством і новатором в області Індустрії 4.0.



«Напівпровідники для Bosch - основна технологія, яку стратегічно важливо розробляти і виробляти їх же самостійно. У Дрездені за допомогою штучного інтелекту ми виведемо виробництво напівпровідників на новий рівень», - сказав Фолькмар Деннер, голова Правління Robert Bosch GmbH. - Це наш перший AIoT-завод: повністю підключений до Інтернету, заснований на даних і оптимізується самостійно з самого початку».

Bosch інвестує близько 1 млрд євро у цей високотехнологічний об'єкт. Це найкрупніша одномоментна інвестиція за всю більш ніж 130-річну історію компанії. Виробництво в Дрездені почнеться вже в липні - на шість місяців раніше, ніж планувалося. Із цього часу напівпровідники, вироблені на новому заводі, будуть встановлюватися в електроінструменти Bosch. Для автомобільної промисловості виробництво мікросхем почнеться у вересні, тобто на три місяці раніше запланованого терміну. Новий завод стане важливою частиною мережі виробництва напівпровідників. Із його допомогою Bosch зміцнює позиції Німеччини як технологічної та бізнес-орієнтованої країни.



Вже зараз на виробництві площею 72 000 кв. м працюють 250 чоловік. Чисельність робочої сили має зрости приблизно до 700 осіб після завершення будівельних робіт.



Жоден інший постачальник автомобільних комплектуючих не працює так інтенсивно над мікроелектронікою з 1950-х років. Із 1958 року Bosch самостійно виробляє напівпровідники. А з 1970 року завод компанії в Ройтлінгені виробляє спеціальні компоненти. Тільки на своїх фабриках з виробництва пластин в Ройтлінгені та Дрездені, Bosch інвестувала понад 2,5 млрд євро з моменту запровадження 200-міліметрової технології в 2010 році. Крім того, мільярди євро були інвестовані в розвиток мікроелектроніки. Таким чином, компанія продовжує слідувати своїй стратегії зростання в області розробки і виробництва напівпровідників.

Однією з унікальних особливостей фабрики напівпровідникових пластин є те, що вона існує в двох вимірах – у реальному світі та у цифровому. Для цього є спеціалізований термін – «цифровий близнюк». Під час будівництва всі елементи фабрики та всі відповідні будівельні дані, що стосувалися фабрики в цілому, реєструвалися у цифровому вигляді та відображалися у тривимірній моделі. Близнюк включає близько 500 тис. 3D-об'єктів, включаючи будівлі та інфраструктуру, системи постачання та утилізації, кабельні канали та вентиляційні системи, машини та виробничі лінії. Це дозволяє Bosch моделювати як плани оптимізації процесів, так і роботи з реконструкції, не втручаючись у поточні операції. У роботах з технічного обслуговування на фабриці в Дрездені також використовуються високі технології: окуляри для збору даних та доповнена реальність дають можливість виконувати роботи з технічного обслуговування машин навіть віддалено. Іншими словами, такі роботи в Дрездені може зробити фахівець з машинобудівної компанії в Азії, навіть без необхідності приїзду до Німеччини. Завдяки камері, вбудованій у окуляри, зображення передаються в іншу точку світу, і експерт має змогу вести розмову із співробітником в процесі технічного обслуговування в режимі реального часу. Ця технологія також зіграла вирішальну роль у тому, щоб обладнання було введене в експлуатацію, незважаючи на коронавірус та обмеження в пересуванні.



У 2016 році на кожному новому автомобілі у світі було в середньому понад дев'ять мікросхем Bosch – в таких пристроях, як блок управління подушками безпеки, гальмівна система та система допомоги при паркуванні. У 2019 році ця цифра вже перевищувала 17. Іншими словами, кількість мікросхем майже подвоїлася лише за кілька років. Найближчим часом експерти очікують, що найсильніше зростання буде спостерігатися в системах допомоги водієві, інформаційно-розважальних системах і електрифікації трансмісії. Завдяки своєму заводу з виробництва пластин в Дрездені компанія Bosch реагує на зростаючий попит на напівпровідники.



Дослідження підтверджують факт зростання попиту: ще в 1998 році, за даними ZVEI, вартість мікроелектроніки в новому автомобілі становила 120 євро. До 2018 року вартість зросла до 500 євро, а в 2023 році вона перевищить 600 євро.

Протягом всього терміну служби автомобіля мікросхеми піддаються сильній вібрації та екстремальним температурам, які варіюються від температури кипіння води до температури замерзання. Іншими словами, мікросхеми повинні відповідати більш високим стандартам надійності. Це означає, що розробка автомобільних напівпровідників є більш складною, ніж в інших областях застосування. Це вимагає спеціальних знань та досвіду. Компанія Bosch накопичувала такі знання впродовж десятиліть. Її розробники та інженери розуміють фізичні принципи, що лежать в основі мікроелектронних автомобільних компонентів. Це відкриває можливість створення комплексних систем, які запобігають аварії і захищають навколишнє середовище - знову, компанія є універсальним центром розробки і виробництва таких систем.



Проаналізувавши потенційцні майданчики по всьому світу, Bosch зупинився на Дрездені в Саксонії, як місці для виробництва напівпровідникових пластин. «Кремнієва Саксонія» – це найбільший в Європі та п’ятий у світі регіон із виробництва мікроелектроніки. Тут виробляється кожна третя з усіх європейських мікросхем.

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