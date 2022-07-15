«Боривітер» навчатиме операторів "Армії дронів" для ЗСУ

15 июля 2022 г., 16:41

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Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, школа «Боривітер» почне навчати операторів "Армії дронів" для ЗСУ.

Навчатися у школі можуть тільки чинні представники Збройних Сил України. Серед навчальних програм - налаштування дронів, аеророзвідка та коригування артилерії.



Алгоритм подання заявок на навчання - простий. Заповнюєте форму за посиланням, модератор перевіряє, чи дійсно ви із ЗСУ. Перевагу під час відбору мають військові, підрозділи яких раніше відправляються на фронт. Оскільки кваліфіковані оператори дронів потрібні просто зараз.



Підготовка операторів залежить від класу пристроїв. Близько двох тижнів - для цивільних дронів, близько місяця - для професійних, що відповідають стандартам НАТО.



Навчання операторів - важлива частина системного підходу до формування "Армії дронів". Окрім закупівлі та ремонту дронів, важливо дати військовим конкретні навички, як ними управляти. Це допоможе зберегти життя наших героїв. А також зменшити втрати дронів.



"Впевнений, невдовзі сотні професійних операторів посилять наші Збройні Сили та дадуть потужний опір окупантам", підкреслив Михайло Федоров.



Підтримуйте Армію дронів донатом чи дронатьте власний дрон на UNITED24.

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