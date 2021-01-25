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Bolt запускает франшизу для экспансии на новые развивающиеся рынки

25 января 2021 г., 15:15
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Bolt запускает франшизу для экспансии на новые развивающиеся рынки

Европейская платформа для заказа поездок Bolt запускает свою франшизу. Цель франчайзинговой программы – ускорить развитие компании с помощью экспансии за пределы основных рынков Bolt в Европе и Африке, в такие страны, как Индия и Бразилия.

«В 2020 г. количество пользователей Bolt увеличилось практически вдвое. В настоящее время платформа насчитывает 50 млн. пользователей в 200 городах 40 стран мира. Франшиза Bolt ускорит рост компании и позволит предпринимателям по всему миру использовать технологии Bolt в области райдхейлинга, микромобильности и доставки еды. Мы рады, что сервис Bolt появится в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском и других регионах», – отметил Никита Уткинс, менеджер по расширению франшизы Bolt.

Компания Bolt даст возможность проверенным получателям франшизы запускать сервис на местных рынках. Предприниматели, присоединяющиеся к Bolt, будут вести операционную деятельность компании, поддержку пользователей, регистрацию водителей и курьеров. Компании могут запустить в партнерстве с Bolt один или несколько сервисов, среди которых: услуги райдхейлинга, проката электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды.

Напомним, что в Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Виннице.

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