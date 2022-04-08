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Bolt повертає електросамокати на вулиці Києва

8 апреля 2022 г., 16:05

Незважаючи на складнощі воєнного стану та загрози через російське вторгнення, з 7 квітня у центрі міста відновився прокат мікромобільного транспорту за зниженими цінами.

Компанія Bolt відгукнулася на заклик КМДА до підприємців відновити прокат електросамокатів та велосипедів. Столичний громадський транспорт наразі працює в обмеженому режимі, а самокати — вдала альтернатива для переміщення на короткі відстані.

Із 7 квітня кияни мають змогу використовувати самокати Bolt для поїздок у центрі міста. У разі високого попиту кількість самокатів збільшать, а за кілька днів зону покриття розширять.

«Ми запускаємо послугу прокату електросамокатів у такий скрутний для всіх час, щоб продемонструвати нашу підтримку киянам і надати їм додатковий та зручний спосіб пересування на короткі відстані», — наголосив керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

На прокат діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн / хв. Оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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