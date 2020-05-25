Amazon Web Services - большие возможности малого бизнеса 

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Представьте небольшую компанию, которая конкурирует на равных с гигантами. Какими должны быть небольшие интернет-магазины, провайдеры, торговые компании, рекламные агентства для того, чтобы развиваться, наращивать количество клиентов и удерживать их?

Давайте перечислим некоторые из тех качеств, которыми они должны обладать, чтобы выжить и победить:

Доступность: клиент должен быть уверен что, посетив сайт компании в любое время суток, время года и в самую «горячую» дату, такую как Новый год, чёрная пятница или любой другой праздник он увидит живой работающий сайт, на котором, получит нужную информацию и разместит заказ. Работоспособная IT-инфраструктура: в XXI веке конкуренция бизнесов — это конкуренция IT составляющих и если бизнес оснащён качественной и производительной ИТ-инфраструктурой для поддержки своих веб-ресурсов, приложений, программного обеспечения- он результативен и эффективен. Современные средства охвата целевой аудитории. Digital маркетинг — это уже объективная реальность и те, кто умеют пользоваться инструментами цифрового маркетинга приобретают клиентов быстро, а главное могут их удержать.

Возможно ли всё это обеспечить обладая скромными инвестиционными вложениями?

Если вам скажут, что для того, чтобы всё вышеперечисленное работало на вас, первоначальных инвестиций не требуется вообще, а ежемесячный расход на содержание всех трёх составляющих составит от 300-700 долларов?

Компания Amazon Web Services сама начинала как небольшой книжный интернет-магазин и хорошо понимает потребности среднего и малого бизнеса.

Разместив веб-сайт или приложение на сервисе Amazon EC2 вы сможете быть уверены, что сайт будет доступен 24 в сутки и 365 дней в году. Благодаря функции Auto Scaling платформа будет увеличивать и уменьшать подачу ресурсов с точностью до секунды отталкиваясь от потребности приложения.

Оплачивая каждый месяц по факту реального использования, вы избегаете простоя серверных мощностей и каждый потраченный вами цент оплачен за уже предоставленный результат.

Для обеспечения отдела маркетинга средствами для цифровой работы с целевой аудиторией достаточно активировать сервисы.

Amazon SES для email рассылок, с гарантией того что ваши письма не попадут в спам и сервисом Amazon Pinpoint для sms рассылок и push уведомлений.

Отправка первых 62 000 писем в месяц через Amazon SES бесплатна и каждые последующие 1 000 писем стоят 10 центов (за 1000).

Отправка Push уведомлений бесплатна за первый миллион в месяц и 1 доллар за каждый миллион сверх этого числа.

Отправка SMS бесплатна за первые 5000 конечных точек в месяц и 1,20 долларов за каждую 1000 сверх этого числа.

Сервисы администрируются и мониторятся через единую консоль управления и не требует штата дорогостоящих it-специалистов.

Кроме этого, доступны сервисы для развёртывания почты, работы с документами и тонких клиентов.

Вышеописанное лишь малая часть возможностей AWS. Свыше 350 доступных сервисов закрывают задачи в ритейле, разработке, финансовых услугах, логистике, медиа и многих других отраслях.

Бесценно для стартапов и компаний, уже зарекомендовавших себя на рынке.

Просто задайте себе вопрос: — «Зачем я плачу там, где уже давно мог экономить?»

Компания Elcore — авторизованный партнёр AWS в Украине, с сертифицированной командой специалистов и реальным опытом внедрения проектов различных сложностей и отраслей.

Свяжитесь с нами, расскажите о стоящих перед вами задачах и мы откроем вам аккаунт на месяц за наш счёт.

В результате теста вы сами сможете на практике убедиться в удобстве, практичности и экономичности использования платформы AWS для вашего бизнеса.

Узнать подробнее о возможных сценария использования AWS: https://aws.elcorecloud.com/

Запросить консультацию по решению стоящих задач с помощью AWS: [email protected]

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