Более 40 тыс. сотрудников «Леруа Мерлен» используют SAP SuccessFactors

13 декабря 2021 г., 13:42

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Компания «Леруа Мерлен» завершила внедрение HR системы для целеполагания, оценки и обратной связи на базе SAP SuccessFactors. Новая облачная система позволят более чем 40 тыс. сотрудников компании ставить цели и оценивать их выполнение, составлять и отслеживать индивидуальный план развития, а также проводить оценку 360° по заранее подготовленным вопросам и шаблонам. В кампании по оценке и постановке целей участвует почти 100% сотрудников.



Как отмечается, ключевой целью проекта стало объединение процессов оценки и развития в едином удобном инструменте с возможностью доступа с любых устройств, в том числе с мобильных, в режиме 24/7. Необходимо было сделать систему доступной для использования всеми сотрудниками компании — от линейного персонала до руководителей — из различных подразделений: от склада до центрального офиса. Помимо этого, важно было синхронизировать систему с модулем обучения.



По итогам внедрения удалось выстроить маршрут оценки компетенций, постановки целей и формирования индивидуального плана развития для каждого сотрудника. Появился четкий процесс постановки целей после адаптации новых сотрудников. Настроен процесс запроса и получения обратной связи. Помимо этого, был внедрен анализ HR-данных по оценке сотрудников. Имея эту информацию, руководители и HR смогут выстраивать процессы обучения, наставничества и развития сотрудников.



При запуске проекта в декабре прошлого года формы оценки и постановки целей были запущены на всех сотрудников компании, прошедших интеграцию (около 87% сотрудников). В кампании по оценке и постановке целей приняли участие как линейные сотрудники, так и руководители. Оценку и Обратную связь 360° по модели Лидерства прошли около 80% всех руководителей компании. Весь персонал «Леруа Мерлен» имеет доступ к целям и индивидуальному плану развития в мобильном приложении.

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