Более 30 штатов требуют разделить Google на части

18 декабря 2020 г., 17:45

0

Tweet

Новый крупный антимонопольный иск в адрес Google — уже третий с октября 2020 года — в очередной раз демонстрирует наращивание усилий со стороны властей, направленных на обуздание крупнейших технологических компаний мира.

Он был направлен в четверг в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия), туда же, где в октябре был зарегистрирован иск Министерства Юстиции США (DOJ). Оба они представляют серьёзную угрозу для основного бизнеса поискового гиганта, однако претензии штатов значительно шире — DOJ интересует лишь то, как Google использовала контракты с производителями смартфонов и браузеров, для сохранения доминирующего положения в онлайновом поиске.

Во вчерашней жалобе суд просят обязать Google продать «соответствующие» активы, дабы восстановить конкуренцию на трёх взаимно перекрывающихся рынках: онлайн-поиска и двух области поисковой онлайновой рекламы.

Комментарии Google последовали незамедлительно.Адам Коэн (Adam Cohen), директор компании по экономической политике, ответил в блоге, что меры правовой защиты, на которых настаивают истцы, приведут к разрушению поисковой системы Google, служащей для предоставления пользователям наиболее релевантных результатов.

«Этот иск требует изменить Поиск таким образом, чтобы лишить американцев полезной информации и повредить способности предприятий напрямую связываться с клиентами, — пишет Коэн. — Им будет труднее находить новых клиентов и конкурировать с крупными коммерческими и туристическими платформами, с другими агрегаторами и посредниками».

Эта неделя выдалась непростой для Google, ведь всего за день до упомянутого иска девять штатов во главе с Техасом подали другой, в котором обвинили эту компанию в злоупотреблении своим влиянием на рынке рекламных технологий для несправедливого подавления конкурентов и извлечения максимальной выгоды.

Ожидается, что в ближайшие месяцы давление на Google по антимонопольным вопросам ещё больше усилится. Министерство юстиции также расследует жалобы на Google о превышении полномочий на рынке рекламных технологий.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U