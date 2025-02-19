Boeing Defence допоможе Україні у виробництві безпілотників

19 февраля 2025 г., 10:25

У межах Мюнхенської безпекової конференції міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з делегацією Boeing Defence, яку очолив виконавчий директор компанії Стівен Паркер.

Ключовою темою зустрічі стало співробітництво у сфері виробництва боєприпасів та авіаційних засобів ураження. Окрему увагу сторони приділили можливості спільного виробництва безпілотних авіаційних систем.

«Очікуємо на розширення співпраці та дякуємо партнерам за конструктивний діалог. Україна залучає світових лідерів оборонного виробництва для зміцнення нашої безпеки», – підкреслив Рустем Умєров.

Україна та Boeing Defence продовжать роботу над посиленням українських оборонних спроможностей, поглибленням технологічного партнерства та реалізацією спільних оборонних ініціатив.

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