BMW расширяет контракт с Amazon Web Services

9 декабря 2020 г., 9:45

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Amazon Web Services совместно с BMW Group объявили о стратегическом сотрудничкстве, которое нацелено на ускорение процессов по переходу автопроизводителя к концепции развития, когда данные и аналитика находятся в основе принятия решений.



«Мы хотим перейти от подходов, основанных на интуиции, на решения, базирующихся на данных», - заявил Кай Демтродер, вице-президент по преобразованию данных в BMW. «У нас в BMW есть несколько сотен специалистов по обработке данных, но наша цель - сделать данные доступными для всех».



В рамках намеченного сотрудничества BMW Group перенесет данные своих бизнес-подразделений и операций из более чем ста стран в облако AWS. Этот процесс охватит ряд основных ИТ-систем и баз данных компании, таких задач, как продажи, производство и обслуживание. Предполагается, что это должно помочь повысить гибкость принятия решений и быстрее внедрять инновации. Кроме того, BMW намерена инвестировать в обучение 5 тыс. ее инженеров-разработчиков ПО новейшим технологиям AWS, а также расширить возможности сотрудников компании по всему миру для более эффективного использования накопленных данных.



Кай Демтродер отметил, что «облачный центр данных» BMW доказал свою ценность, поскольку пандемия COVID-19 начала сказываться на производстве автомобилей весной, но на тот момент компания уже сотрудничала с AWS и размещение данных в облаке позволило немецкому автомобилестроителю избежать многих проблем. «Это был как раз тот случай, когда у нас были все данные, и мы могли немедленно использовать их для реагирования на кризис», - сказал он.



BMW и AWS начали сотрудничать еще в 2015 г., и последние полтора года они совместно развивали центр обработки данных автопроизводителя.



В основе своей стратегии BMW Group лежит работа над расширением общекорпоративного озера данных, построенного на базе Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cloud Data Hub предоставляет сотрудникам всей компании общую операционную картину по всей организации и является центральной отправной точкой для новых инициатив развития. Из Cloud Data Hub сотрудники BMW Group получаютт доступ к широкому спектру сервисов AWS, включая Amazon SageMaker, чтобы обрабатывать, исследовать и обогащать несколько петабайт данных, связанных с проектированием, производством, продажами и характеристиками выпускаемой продукции. Сторонние партнеры BMW Group, такие как автосалоны, поставщики и технологические компании, также смогут безопасно передавать данные об эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей в Cloud Data Hub и извлекать выгоду из анализа, основанного на машинном обучении. Например, BMW Group может применять ML для прогнозирования спроса на свой ассортимент моделей автомобилей и отдельного оборудования в мировом масштабе, а также для оптимизации планирования в своих подразделениях продаж, производства и закупок, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов.



Платформа BMW Group PartChain уже использует сервисы AWS, такие как Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), в сочетании с инструментами управления блокчейном с открытым исходным кодом. Это позволяет улучшить отслеживание автомобильных запчастей и критически важного сырья в очень сложной глобальной цепочке поставок автопрома. BMW также использует Amazon SageMaker для изучения данных из подсистем транспортных средств, используя машинное обучение для прогнозирования рсае деталей, проактивно рекомендуя техническое обслуживание и информируя поставщиков запчастей о потенциальных проблемах с их производственными процессами, что работает на повышения качества.



По данным компании MarketsandMarkets, мировой рынок услуг облачного хранения данных вырастет с 50,1 млрд долларов в этом году до 137,3 млрд долларов к 2025 году.



На прошлой неделе канадский технологический специалист BlackBerry и AWS заявили, что они разработали облачную платформу, призванную помочь автопроизводителям и поставщикам стандартизировать данные.

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