Bloomberg: Microsoft планує скоротити тисячі працівників

19 июня 2025 г., 11:45

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Bloomberg, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, в першу чергу серед продавців, оскільки технологічний гігант оптимізує свою робочу силу на тлі збільшення інвестицій в штучний інтелект.

Зазначається, що останні звільнення є продовженням попереднього раунду скорочень Microsoft у травні, який торкнувся близько 6000 співробітників.

Технологічний гігант збільшив інвестиції в штучний інтелект, прагнучи зміцнити своє лідерство, оскільки компанії різних галузей прискорюють інтеграцію штучного інтелекту в свої продукти та послуги, щоб зберегти конкурентну перевагу.

Microsoft запланувала капітальні витрати в розмірі 80 мільярдів доларів у цьому фінансовому році, більша частина яких спрямована на розширення центрів обробки даних, щоб полегшити перевантаження потужностей для послуг штучного інтелекту.

Звільнення, як очікується, будуть оголошені на початку наступного місяця, після закінчення фінансового року технологічного гіганта, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес торкнеться не тільки відділів продажів, а терміни можуть ще змінитися, додає видання.

Станом на червень минулого року в компанії Microsoft працювало 228 000 осіб.

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