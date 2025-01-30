Блоки на Хмельницькій АЕС добудують з допомогою обладнання з Болгарії

30 января 2025 г., 10:25

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Атомна енергетика в Україні покриває більше половини електроспоживання і в майбутньому буде залишатись базовою генерацією в енергетичному міксі країни. Про це під час онлайн-виступу на дискусії в Європейському Парламенті на тему енергетичної безпеки в Україні сказав заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

У заході взяли участь представники Європарламенту, Європейської Комісії, українського Уряду, європейські та українські експерти.

«В Україні атомна енергетика покриває більше 50% всього енергоміксу, і ми можемо вистояти попри атаки росії на генерацію. Ми можемо надавати електроенергію багатьом громадянам у разі масованих атак здебільшого завдяки атомній генерації. І ми думаємо, що в майбутньому атомна генерація буде залишатись для нас базовою», зазначив замміністра.

Щодо добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС Роман Андарак зазначив, що в цей проєкт було вкладено вже багато інвестицій у різні часи в минулому, і Україна зараз має завершити ці обʼєкти за допомогою обладнання, наявного в Болгарії, яке не використовувалося і є абсолютно новим. Він нагадав, що ми маємо дуже гарний досвід в експлуатації такого типу обладнання, і у разі укладення угоди завершимо добудову блоків, а Болгарія отримає можливість завершити свої проєкти.

«Щодо питання постачання палива та енергетичної незалежності дозвольте нагадати про наше співробітництво з Westinghause з розробки палива, альтернативного російському. Це було зроблено у дуже короткі терміни вже після російського вторгнення 2022 року. І ми можемо його також поставляти для 33 реакторів в Європі – це як великі реактори типу ВВЕР-1000, так і малі ВВЕР-440. Це є нашим внеском і в енергетичну безпеку Європи», – повідомив Роман Андарак.

Відновлення зруйнованої росією енергетичної інфраструктури, розбудова генерації, реформи енергосектору і робота в напрямку європейської інтеграції залишаються головними завданнями сьогодення для українських енергетиків, і Україна працює над цим за постійної підтримки європейських партнерів і інших демократичних країн, - наголосив Роман Андарак.

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