SMART business пропонує альтернативу 1С 

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В серпні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 492 «Про внесення змін до Закону України «Про санкції» щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. Пропонується внесення змін до прийнятого у 2017 році Закону, який передбачав вжиття санкцій щодо окремих програмних продуктів російського походження.

Однак у Законі не йшлося про відповідальність для тих, хто їх продає, купує чи використовує. Також не було напрацьовано дієвого механізму розпізнавання численних схем маскування російського софту під продукти інших країн.

Відповідно увесь цей час багато українських підприємств за інерцією, через небажання витрачати кошти на придбання нового ПЗ та перенавчання персоналу, продовжували працювати на ворожому софті. За даними Опендатабот та Netpeak, наразі 44 програмні продукти російського походження все ще активно використовуються в Україні.

І мова йде не тільки про приватні підприємства, а й про державний сектор економіки. Так, у червні 2024 року на масштабному шоурумі українського ПЗ СВОЄ.ІТ було озвучено, що у період з 2017 року, відколи ввели санкції щодо окремих програмних продуктів, 2 152 державні компанії за бюджетні кошти через майданчик Prozorro купили такого ПЗ на 860 млн грн. У тому числі, за пів року, від початку 2024-го – на 91 млн грн.

Важливо, що увесь цей час українська ІТ-спільнота була драйвером позитивних змін і проактивно виступала проти спонсорування українським бізнесом війни та пропонувала свої рішення замість ворожого софту.

Чому важливо відмовитися від російських програмних продуктів

Використання підсанкційного програмного забезпечення – це значні ризики. І насамперед – для компаній, які його використовують. Причому мова йде як про системні ризики, так і про ті, що пов’язані з кібербезпекою.

Зокрема, відсутність оновлень тягне за собою не тільки невідповідність змінам законодавства, а й можливу несумісність з новими версіями інших програм або апаратного забезпечення, накопичення багів та відсутність технічної підтримки.

А ще – це ймовірні репутаційні втрати через невідповідність стандартам щодо захисту даних (у Європі – це GDPR) та можливу втрату персональних даних. Також не виключено витік чутливої для бізнесу інформації через неможливість протистояти кібератакам та вчасно виявляти програми-шпигуни.

До того ж після прийняття запропонованих змін до Закону про підсанкційне ПЗ, користувачі російського софту ризикують наразитись на штрафні санкції. Так держава стимулює українську бізнес-спільноту знижувати ризики від використання російського програмного забезпечення.

Сучасна ERP-система від SMART business – точка росту вашого бізнесу

У процесі цифрової трансформації будь-якого бізнесу визначальним є вибір ERP-системи, оскільки саме вона відіграє ключову роль в обробці та інтеграції даних з усіх процесів організації. Тому критичним є ступінь довіри до неї як всередині компанії, так і серед її партнерів та інвесторів.

То якими є основні критерії для вибору ERP-системи, яка забезпечуватиме цілісне управління бізнес – процесами компанії та працюватиме на підсилення бізнесу? Важливо, щоб обране вами рішення відповідало наступним вимогам:

1. Дозволяло одночасно вести бухгалтерський, податковий облік, облік кадрів та нарахування зарплати.

2. Відповідало як вимогам локального податкового законодавства і трудовим нормам, так і міжнародним стандартам, а також постійно оновлювалося.

3. Давало менеджменту дієві та прості інструменти для планування, управління ресурсами та процесами і забезпечувало контрольованість бізнесу в цілому.

Усім цим вимогам відповідає ERP-система міжнародного класу від Microsoft Business Central. До того ж вона постійно вдосконалюється завдяки регулярному виходу додаткових рішень, які забезпечують автоматизацію бізнес-завдань з можливістю легкого контролю та аудиту всіх процесів. Рішення гнучко кастомізується під потреби бізнесу, незалежно від сфери його діяльності. А ще – швидко впроваджується та легко інтегрується з іншими системами.

І, звісно, що вибір компанії, яка здатна забезпечити швидку міграцію до українського ПЗ, є не менш важливим, ніж вибір самого ІТ-рішення. Висока експертиза компанії-виконавця – запорука швидкої та безпечної міграції.

Компанія SMART business вже 15 років допомагає своїм клієнтам з усього світу адаптувати бізнес-процеси відповідно до викликів сучасності та допомагає їм досягти нового рівня ефективності шляхом зняття операційних обмежень.

Наша підтримка проєктів на всіх етапах впровадження – запорука того, що міграція відбудеться швидко, без зупинки бізнес-процесів та максимально адаптивно для персоналу. Адже ми постійно організовуємо для клієнтів та для користувачів навчання, тренінги, вебінари та академії, на яких детально ознайомлюємо як із загальними характеристиками окремих рішень, так і зі специфічними сценаріями їх застосування.

Якщо говорити про міграцію з однієї із найбільш поширених в Україні систем обліку 1С, то цей процес концептуально не є простим через відмінності систем обліку, баз даних та облікової політики. Особливо якщо його проводити в напівавтоматичному режимі, коли дані вручну експортуються з 1С та імпортуються до Business Central. У такому випадку є ризики, пов’язані з неточним мапінгом облікової політики або неправильними налаштуваннями фінансових та інших даних. До того ж це вимагає великого додаткового навантаження на персонал, який переноситиме дані, і може призвести до затягування термінів реалізації, не кажучи вже про велику ймовірність помилок.

Натомість компанія SMART business розробила прямий конектор, який дозволяє перенести дані з мінімальними ризиками та в дуже стислі терміни. Він автоматизує процес мапінгу даних, включно з обліковими записами, фінансовими операціями та налаштуваннями податкової звітності, що дозволяє уникнути потенційних помилок. На виході – коректність і швидкість міграції з мінімальним “людським фактором”.

Якщо говорити про рішення компанії SMART business для автоматизації процесів фінансового і кадрового обліку та звітності, то це:

SMART Accounting – дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік з урахуванням міжнародних стандартів та відповідно до вимог місцевого законодавства як в Україні, так і в 103 інших країнах світу. Для бізнесу це можливість масштабуватися та без проблем уніфікуватися в системах звітності інших регіонів.

SMART Payroll – рішення для зручного та ефективного кадрового обліку й нарахування зарплати. Дозволяє автоматизувати управління персоналом, відповідає локальному законодавству та трудовим нормам і враховує їхні поточні зміни завдяки регулярним оновленням й супроводу системи.

І що найважливіше – це не просто аналог російського програмного забезпечення. Це – комплексні рішення, які дозволять бізнесу перейти на новий рівень ефективності. Ось ключові переваги Business Central, які не зможе не оцінити бізнес:

• можливість органічного виходу на міжнародні ринки, оскільки Business Central підтримує різні мовні та валютні конфігурації та відповідає міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (ІFRS). Завдяки вбудованим функціям підтримки багатовалютних операцій та управління міжнародними фінансовими транзакціми, платформа дозволяє підприємствам легко інтегрувати локальні бухгалтерські вимоги в загальну бізнес-систему. Також це можливість для бізнесу інтегруватися у глобальну мережу постачальників та клієнтів.

• прозорість фінансових операцій для аудиторів. Платформа автоматизує багато процесів: збір даних, облік податків, звітність. Це дозволяє створювати комплексні фінансові звіти та відстежувати всі транзакції, що є необхідним для зовнішніх і внутрішніх аудиторів та знижує ризик фінансових порушень.

• можливість масштабування. Business Central – хмарне рішення, яке дозволяє компаніям легко масштабувати свої операції без значних інвестицій у фізичні сервери або ІТ-інфраструктуру. Завдяки можливостям, які дають хмарні технології, платформа може обслуговувати компанії будь-якого розміру – від малого бізнесу до великих корпорацій – із можливістю швидкого розширення функціонала залежно від потреб бізнесу. Також, оскільки система Business Central є частиною екосистеми ІТ-рішень Microsoft, вона легко інтегрується з іншими необхідними для автоматизації бізнес-процесів продуктами: CRM, рішеннями на базі АІ.

• самостійне впровадження. Business Central має простий інтерфейс та інструменти для налаштування, що робить його зручним для самостійного впровадження компаніями у разі потреби (наприклад, якщо бюджет обмежений і компанія хоче розпочати з базового функціонала). Крім того, платформа підтримує самонавчання завдяки вбудованим допоміжним матеріалам та детальній документації.

• можливість кастомізації. Business Central має високий рівень кастомізації, дозволяючи змінювати робочі процеси, інтерфейси та навіть інтегрувати індивідуальні рішення для вузькоспеціалізованих бізнес-завдань. До того ж платформа має магазин додатків, де користувачі можуть завантажувати та інтегрувати готові розширення для різних бізнес-завдань. Це дозволяє без додаткових витрат на розробку інтегрувати рішення для конкретних галузей: ритейлу, виробництва, логістики. Для більш просунутої кастомізації існує можливість використовувати мову програмування AL для розробки нових рішень на базі Business Central. Це особливо важливо для великих компаній, які мають специфічні бізнес-процеси або потребують функцій, не представлених у стандартному наборі.

• адаптація ІТ-спеціалістів, які раніше обслуговували 1С. На відміну від закритої системи з власним середовищем розробки та специфічною мовою програмування, як у випадку 1С, Business Central побудований на сучасній технологічній платформі Microsoft Azure, що використовує стандартні інструменти та фреймворки. Тож ІТ-спеціалісти отримують тут доступ до більш гнучких інструментів для налаштування та розробки нових рішень. До того ж існує велика кількість онлайн-курсів, документації та ресурсів для освоєння роботи з Business Central. А SMART business, як провідний партнер Microsoft, регулярно проводить різноманітні заходи для роз’яснення ключових моментів та найпоширеніших сценаріїв роботи з платформою. Також постійна підтримка клієнтів – це один із наших засадничих принципів.

Щоб відчути усі переваги цього рішення в дії, замовляйте демо версію та ведіть облік в надійній системі без ризиків.

Отже, компанія SMART business, маючи у своєму портфелі значний перелік ІТ-рішень, які не просто є аналогами забороненого російського софту, а здатні вивести бізнес на новий рівень керованості та ефективності, активно пропагує в українському бізнес-середовищі відмову від ворожого ПЗ.

Тоді ж, на другому шоурумі СВОЄ.ІТ, який відвідали понад 2 тисячі гостей, команда SMART business презентувала цілісну ІТ-екосистему рішень. Гості та учасники заходу мали можливість протестувати їх в дії. Основна ідея – дати можливість бізнесу визначитися, які програмні продукти максимально підходять для автоматизації саме його бізнес-процесів. Адже заборона не має сенсу, якщо немає гідної альтернативи.

З-поміж іншого, особливою увагою відвідувачів користувалися ще і програми для управління документообігом. Адже автоматизація документообігу, що включає процеси створення, погодження та зберігання документів, є одним із важливих етапів цифрової трансформації компанії.

Наша альтернатива російському ПЗ для організації електронного документообігу – це система SmartPoint DMS. Вона відповідає кращим європейським практикам погодження документів та інтегрується з європейськими системами обміну документами.

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