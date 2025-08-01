Бізнес Qualcomm зріс у ІІ кв. на 10%

1 августа 2025 г., 17:45

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Компанія Qualcomm оголосила фінансові результати за третій фіскальний квартал 2025 року, що перевершили очікування Волл-стріт, та надала сильніший, ніж очікувалося, прогноз на поточний квартал.





Хоча акції компанії знизилися на розширених торгах, результати підтверджують успішність стратегії диверсифікації та фокусу на AI, як зазначають наглядачі ринку.





За квартал, що завершився 29 червня, скоригований прибуток на акцію склав 2,77 дол. проти прогнозованих 2,71 дол.. Виручка компанії зросла на 19% у річному вимірі до 10,37 млрд дол., що також трохи перевищило очікування у 10,35 млрд дол..





Найважливіший бізнес Qualcomm, пов'язаний з чипами для смартфонів під брендом Snapdragon, приніс 6,33 млрд дол. доходу, що трохи не дотягнуло до очікувань у 6,44 млрд дол.. Незважаючи на це, компанія успішно розвиває інші напрямки. Зокрема, підрозділ "Інтернет речей" (IoT) досяг доходу у 1,68 млрд дол. завдяки попиту на чипи для Windows PC та пристроїв віртуальної реальності Meta Quest і смарт-окулярів Meta Ray-Bans.





Генеральний директор Кріштіану Амон (Cristiano Amon) підкреслив, що партнерство з Meta є чудовим прикладом стратегії "персонального AI", коли обробка даних відбувається безпосередньо на пристрої, а не в хмарі. Фінансовий директор Акаш Палхівала (Akash Palkhiwala) додав, що Meta споживала більше чипів, ніж очікувалося, а Марк Цукерберг у своєму відеозверненні про "персональний суперінтелект" зазначив, що бачить Qualcomm ключовою частиною цього розвитку.





Також аналітики зазначають, що за очикваннями, в найближчі роки Apple перестане бути клієнтом Qualcomm у сфері модемів, проте компанія активно диверсифікує свій бізнес. Підрозділ автомобільних рішень зріс на 21% до 984 млн дол., а ліцензійний бізнес (QTL) — на 11% до 1,32 млрд дол.. Кріштіану Амон також заявив, що Qualcomm активно обговорює з одним з великих хмарних провайдерів постачання чипів для AI-дата-центрів, що може принести дохід вже у 2028 фіскальному році.





На поточний квартал компанія прогнозує скоригований прибуток на акцію в 2,85 дол. при виручці близько 10,7 млрд дол., що перевершує прогнози аналітиків.









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