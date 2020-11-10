Бизнес-клиенты «ПриватБанка» получат защищенный «облачный» КЭП бесплатно

10 ноября 2020 г., 15:55

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Все бизнес-клиенты «ПриватБанка» (в том числе нотариусы, госрегистраторы и субъекты, приравненные к ним, а также госорганы, предприятия и организации государственной формы собственности) теперь могут получить защищенный КЭП (квалифицированная электронная подпись) с «облачной» технологией Smart-ID – это можно сделать онлайн в «Приват24Бизнес» с прохождением соответствующих верификационных процедур.

Как сообщили в «ПриватБанке», запущенная в 2020 г. технология «облачного» Smart-ID является современной и удобной альтернативой «токена», и полностью отвечает требованиям Закона Украины №2155 «Об электронных доверительных услугах».

Принципиально новая для Украины система удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройства и «Приват24» обеспечивает защищенный вход в системы и комплексы и подписание документов с помощью любого смарт-устройства, которое поддерживает технологию Smart-ID.

Новый сервис позволяет отказаться от необходимости ношения и хранения секретных ключей на токенах, flash-носителях или smart-картах, а также является универсальным решением, исключает проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования.

По данным исследования компании CBR, сегодня 45% юридических лиц и 70% предпринимателей называют «ПриватБанк» своим основным банком – за последний год эти показатели выросли соответственно на 2,8 и 4%.

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