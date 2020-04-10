Битва двух йокодзун

10 апреля 2020 г., 14:37

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Нынешняя пандемия коронавируса вскрыла одну интересную вещь: в долгосрочной перспективе Azure явно выигрывает у AWS в корпоративном сегменте.

Между двумя основными облачными вендорами есть одна существенная разница: AWS начинал захватывать рынок со стартапов, а году в 13-ом переключился на корпоративных заказчиков. Microsoft же, в свою очередь, никогда не целилась особо в мелкий бизнес и привязывание к своей платформе с самого начала, ориентир был на крупный бизнес.

За десятилетия своего существования Microsoft очень хорошо научилась коммуницировать с корпоративными заказчиками. Плюс, уже был готовый канал продаж: регулярно обновляемые корпоративные лицензионные соглашения первые годы включали в себя Azure в добровольно-принудительном порядке. Впрочем, также делала и Oracle, что, в целом, логично и понятно.

У Amazon, в свою очередь, совершенно другой подход к продажам и продвижению продукта – а-ля «это же облако! оно само себя продаёт!». Такая концепция может работать со стартапами и даже программистами в крупном бизнесе, но никак не с самим бизнесом.

И если раньше перевес явно не был виден невооружённым глазом, то недавний скачок на 775% в использовании Azure говорит о многом. Понятно, что это комбинированный рост вокруг Office 365 и самого Azure, но процент, тем не менее, впечатляющий. И отсутствие какого-либо ответа от Amazon, надо признать достаточно сдержанного в маркетинге цифр, весьма показателен. Дополнительным фактором и подтверждением является отсутствие сообщений или постов в интернете на тему резкого недостатка ресурсов в тех или иных зонах доступности.

Хотя самое интересное, безусловно, еще впереди: битва за проект Пентагона еще не окончена, кроме того AWS запускает новые регионы в Италии, экономически, возможно, пострадавшей больше всех и ЮАР, где у Microsoft уже есть регион.

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