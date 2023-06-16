Біткоїн знову падав нижче 25 тис дол.

16 июня 2023 г., 10:25

Біткойн в четвер у другій половині дня трохи піднявся у ціні, коли трейдери обмірковували можливість створення першого спотового біткойн-біржового фонду в США. Це сталося після повідомлення CoinDesk про те, що BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, близький до того, щоб подати заявку на створення біткойн-біржового ETF. Однак у звіті було мало деталей, і не уточнювалося, як саме все станеться.





Початкове падіння почалося пізно ввечері в середу, після того, як Федеральна резервна система завершила своє червневе засідання і вирішила поки що залишити процентні ставки без змін, але заявила, що до кінця року може відбутися ще два підвищення ставок. У той момент ціна становила 24880 дол. за цифрову монету.





"Трейдери більш схильні тримати свої гроші поза грою в розпал цієї регуляторної реакції, особливо коли мова йде про альткоіни, тому не очікується припливу нового капіталу, який би так легко підтримував ціни", сказав Майкл Сафай (Michael Safai), керуючий партнер Dexterity Capital.





Але треба додати, що уже на кінець дня у четвер біткоїн вже котувався за 25570 дол.

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