Біткоїн перетнув 45 000 дол. вперше з квітня минулого року

3 января 2024 г., 9:45

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Згідно з Coindesk у вівторок біткойн вперше з квітня 2022 року перевищив позначку в 45 000 доларів/



Агентство Reuters пише, що найвідоміша криптовалюта у світі розпочала новий рік на хвилі оптимізму щодо можливого схвалення біржових спотових біткойн-фондів.



Біткойн сягнув 21-місячного піку у 45 816 дол. після того, як минулого року зріс на 156%, що стало найсильнішим річним показником з 2020 року. Але криптомонета все ще далека від рекордного максимуму у 69 000 дол., досягнутого в листопаді 2021 року.



Ефір у вівторок подорожчав на 2,6% - до 2 414 доларів, після того, як у 2023 році зріс на 91%.



Як вказує Reuters, основна увага інвесторів була зосереджена на тому, чи скоро американський регулятор цінних паперів схвалить спотовий біткоїн ETF, який відкриє ринок для мільйонів інвесторів і залучить мільярдні інвестиції.



За останні роки Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила кілька заявок на запуск спотових біткоїн-біржових ETF, аргументуючи це тим, що ринок криптовалют є вразливим до маніпуляцій.



Однак в останні місяці з'являється все більше ознак того, що регулятори готові схвалити принаймні деякі з 13 запропонованих спотових біткоїн-біржових ETF, і очікується, що рішення буде прийнято на початку січня.



Зростання ставок на те, що великі центральні банки знизять процентні ставки в цьому році, також стало підтримкою криптовалют, допомагаючи розвіяти похмурість, яка оселилася на відповідних ринках після краху FTX та інших невдач криптобізнесу у 2022 році.



За словами Маркуса Тілена (Markus Thielen), засновника дослідницької компанії 10x Research, що займається дослідженням цифрових активів, крипторинки можуть продовжити зростання у 2024 році, оскільки біткойн має тенденцію до зростання в роки виборів у США, що збігається з циклами падіння біткойна вдвічі у 2012, 2016 і 2020 роках.

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