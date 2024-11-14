Біткойн вже перетнув позначку у $90 000

14 ноября 2024 г., 9:35

0

Tweet

Reuters звертає увагу, що у середу біткойн подолав знаковий рівень у $90 000, досягнувши історичного максимуму.

Це сталося в ході ралі, без жодних ознак ослаблення очікувань того, що Дональд Трамп на посаді президента США стане благом для криптовалют.

Найбільша кибервалюта світу стала однією з найпривабливіших за тиждень після виборів і в середу досягла рекордної позначки у $93 480.

З моменту виборів 5 листопада біткойн зріс на 32%.

Менший за розміром ефір також виріс на 37% з дня виборів, тоді як догекоін, альтернативний, волатильний токен, який просуває мільярдер Ілон Маск продемонстрував 150%.

«Те, що ви бачили після виборів, - це сподівання ринку або усвідомлення того, що це може означати для біткоїна в середньостроковій і довгостроковій перспективі - адміністрація, Сенат і потенційне законодавство, яке не тільки дає громадянам США право на самостійне зберігання біткоїнів, але й потенційно робить монету стратегічним резервним активом для Казначейства США», наголосив Деймон Полістіна (Damon Polistina), керівник відділу досліджень в Eaglebrook. За його словами, регуляторна невизначеність була основною хмарою, що нависла над сектором.

Трамп підтримував розвиток цифрових активів під час своєї передвиборчої кампанії, обіцяючи зробити США «крипто-столицею планети» і накопичити національний запас біткоїнів. Невідомо, як і коли це може статися, але така можливість спричинила спекулятивний сплеск у видобутку криптовалют і торгівлі акціями.

Зак Пандл (Zach Pandl), керівник відділу досліджень Grayscale Investments, сказав, що «результати виборів відкриють можливість для великих, регульованих підприємств, таких як банки та біржі, взаємодіяти з публічною технологією блокчейн так, як вони не робили цього в минулому».

Компанія MicroStrategy, що займається розробкою програмного забезпечення та інвестує в біткоїн, оголосила, що витратила близько 2 мільярдів доларів на купівлю біткоїнів в період з 31 жовтня по 10 листопада. У вівторок її акції досягли рекордного максимуму.

Криптоінвестори бачать кінець посилення контролю з боку Комісії з цінних паперів і бірж при наступному президенті. У вересні Доналд Трамп і його сини оголосили про створення нової криптовалютної компанії World Liberty Financial.

«Багато людей вважають, що ми неминуче дійдемо до ціни біткоїна в $100 тис., - зазначив Джей Джей Кінахан (JJ Kinahan), генеральний директор IG North America - Я очікую, що біткойн продовжить нарощувати темпи, принаймні до інавгурації, коли ми дізнаємося, якими є реальні плани щодо досягнення цієї позначки».

Інші радять інвесторам не піддаватися криптовалютному ажіотажу.

«Після того, як біткойн сягнув 90 тисяч доларів і досяг нового історичного максимуму, інвесторам слід бути обережними щодо потенційної волатильності, - сказав Георгій Корелі (Georgi Koreli), генеральний директор Hinkal, приватної торговельної платформи на основі блокчейну. - Це не означає, що ми не побачимо $95 тис. або навіть $100 тис. найближчим часом, а скоріше, що BTC може зробити паузу або відкотитися назад, щоб відновити свою силу».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора