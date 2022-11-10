Біткойн впав нижче $16 тис. Binance відмовилась від купівлі біржи FTX

10 ноября 2022 г., 9:35

0

Tweet

Reuters повідомляє, що угода з найбільшою криптовалютною біржею FTX провалилася в середу, оскільки її більший конкурент Binance, яка планувала здійснити купівлю активов, заявила, про відмову після проведення дьюділідженс.



У вівторок Binance підписала необов'язкову угоду про покупку неамериканського підрозділу FTX, щоб допомогти покрити «кризу ліквідності» конкуруючій біржі, але угода підлягала подальшій перевірці.



«В результаті корпоративної юридичної перевірки, а також останніх новин про зловживання з коштами клієнтів і передбачуваних розслідувань американських агентств, ми вирішили, що не будемо продовжувати потенційне придбання FTX.com», - йдеться в заяві Binance.



Представник FTX не відразу відповів на запит про коментар, але головний виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід повідомив співробітникам в повідомленні Slack, яке переглянуло агентство Reuters, що Binance раніше не висловлював застережень щодо угоди.



Заворушення навколо FTX вплинули на ціни на криптовалюту. Біткойн, згідно з даними Coindesk, в останній раз знизився майже 15% за день до нижчої відмітки у 15 582 дол. Останій раз таке значення найпопулярнійшої кріптовалюти було рівно два роки тому - листопаді 2020 р.



FTX.com також стикається з пильною увагою з боку американських регуляторів щодо поводження з коштами клієнтів, а також крипто-кредитної діяльності в цілому.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада