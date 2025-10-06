Біткойн сягнув історичного максимуму, перевищивши позначку у 125 000 дол.

6 октября 2025 г., 9:35

Як звертаю увагу Reuters, біткойн, найбільша у світі криптовалюта за ринковою капіталізацією, у неділю досяг нового історичного максимуму. Станом на 05:12 за Гринвічем (08:12 за Києвом), курс валюти зріс майже на 2,7% і становив 125 245,57 дол.

Попередній рекорд криптомонети був встановлений у середині серпня, коли його вартість сягнула 124 480 дол. Це зростання було підтримане більш сприятливим регулюванням з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, а також стабільним попитом з боку інституційних інвесторів.

Поточне зростання криптовалюти, яке тривало восьму сесію поспіль, також підкріплене останніми позитивними тенденціями на фондових ринках США та значним надходженням коштів в американські біржові фонди на базі Bitcoin (ETFs). Це відбувається на тлі відступу долара США, який зафіксував багатотижневі втрати проти основних валют, оскільки невизначеність щодо можливого призупинення роботи уряду США (government shutdown) затьмарила економічні перспективи та затримала випуск ключових економічних даних, важливих для оцінки напрямку розвитку економіки.

