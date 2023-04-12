Біткойн досяг рубежу у 30 000 дол.

12 апреля 2023 г., 9:35

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У вівторок біткоїн вперше за 10 місяців подолала поріг у 30 тис дол.

На торгах ціна біткоїна досягла піку у 30 438 дол. і востаннє зросла на 1,96% до 30 233 дол. З початку місяця біткоїн виріс майже на 6% після зростання на 23% у березні.

Інвестори очікують на звіт по інфляції в США в середу, щоб оцінити наступні кроки ФРС після того, як березневі потрясіння в банківському секторі посилили очікування, що центральний банк відмовиться від підвищення ставок, щоб послабити стрес для сектора.

Експерти кажуть, що відновлений оптимізм стосовно біткойн можна пояснити очікуваною зміною монетарної політики Федеральної резервної системи США, яка, як очікується, створить більш стабільне і, сподіваємося, передбачуване середовище.

Підсилюючи аргументацію на користь підвищення ставок, звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP), за яким уважно стежили в п'ятницю, показав, що роботодавці зберегли високі темпи найму в березні, що вказує на все ще стійку економіку країни.

Минулого тижня криптоінвестиційні продукти залучили 57 млн дол. інвестицій, хоча і в невеликому обсязі, причому більша частина грошей була зосереджена на біткоїні, повідомив в понеділок менеджер цифрових активів CoinShares. Це повертає потоки цифрових активів на позитивну територію за підсумками року, йдеться у звіті.

Аналітики вважають, якщо біткойн зможе пережити тиждень вище 30 000 доларів, зростання піде далі.

Ефір, друга за величиною криптовалюта, минулого тижня наблизився до приблизно восьмимісячного піку в 1942,50 дол.

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