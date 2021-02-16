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Биспектральная камера Axis обнаружит объекты на расстоянии до 3 км при любой погоде

16 февраля 2021 г., 11:53
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Биспектральная камера Axis обнаружит объекты на расстоянии до 3 км при любой погоде

Axis Communications представила биспектральную PTZ-камеру, оснащенную тепловизором с трехкратным зумом, которая обеспечивает надежное тепловое обнаружение и точную верификацию объектов на расстоянии до 3 км при любой погоде и освещенности.

AXIS Q8752 обладает антивандальными характеристиками и может быть подключена с помощью оптоволоконного кабеля, что снимает ограничения по расстоянию и полосе пропускания. Камера может быть установлена в труднодоступных местах на территории аэпорортов, портов, в открытых пространствах на предприятиях.

Эта камера обеспечивает круговой панорамный обзор на 360 градусов с диапазоном наклона от -90 до +45 градусов. Камера оснащена системой двойной электронной стабилизации изображения и отличается плавным управлением панорамированием, наклоном и зумом. Изотермические палитры помогают идентифицировать различные источники тепла, излучающие одинаковое количество тепловой энергии, что позволяет проще и эффективнее оценивать происходящее в кадре.

Как отмечается, к камере AXIS Q8752-E можно легко подключить аудиоустройства. Кроме того, на устройстве предустановлен пакет приложений, помогающих действовать на упреждение угроз: приложение для обнаружения вторжений AXIS Fence Guard, интеллектуальный детектор движения AXIS Motion Guard и приложение для обнаружения праздношатающихся AXIS Loitering Guard. Технологии Forensic WDR и Lightfinder 2 позволяют получать изображение с насыщенными цветами и четкими деталями движущихся объектов даже в сложных условиях освещения и почти в полной темноте. Камера оснащена расширенными настройками безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к данным.

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