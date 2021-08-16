Биржа криптовалют Cryptex: в чем ее особенности 

16 августа 2021 г., 17:57

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За последние десятилетия наш мир прошел несколько стадий развития с невероятной скоростью. Несколько лет назад мы даже представить себе не могли многие вещи, которые сейчас являются для нас совершенно обыденными. Одним из результатов стремительного развития технологий стало появление криптовалюты. Еще никогда в истории не было чего-то хотя бы отдаленно похожего на данную разработку. Именно поэтому давайте попробуем разобраться в этом вопросе более подробно.

Если говорить простыми словами, то криптовалюта – это валюта, которая не имеет материального воплощения. Ее можно выводить в более привычные нам денежные единицы. Например, доллар. Главным отличием криптовалюты от остальных является то, что ее не контролирует какая-то страна или крупная компания. То, как поведет себя криптовалюта, определяется заранее простроенным разработчиками алгоритмами.



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Криптовалюты сейчас очень активно развиваются. Их с полным на то основанием можно назвать одним из видов вложений, которые в будущем могут принести приличный доход. Крипту уже даже можно приравнять по значимости к золоту и недвижимости.



Конечно, криптовалюта – довольно новый способ вложений. Именно поэтому к нему все еще относятся с опаской. Многие не считают это чем-то серьезным. Хотя это довольно популярное, но все же заблуждение. Если вы так думаете, то для вас точно будет актуальной информация о преимуществах вложения в криптовалюту. Так что давайте остановимся на этом более подробно.



Преимущества вложений в криптовалюту:

Есть большая возможность получить высокий доход.

От вас не требуется большого количества времени. Ваше участие здесь минимальное.

Начать инвестировать легко, даже если вы не занимались ранее таким делом.

Совсем необязательно сразу вкладывать большие суммы денег. Вы можете начинать с минимума.

Криптовалюты не зависят от экономической ситуации в мире или в какой-то конкретной стране. Этот факт является главным преимуществом относительно остальных валют. Независимо от того, насколько все хорошо или плохо, криптовалюты будут существовать отдельно.



Все эти моменты говорят о том, что не стоит недооценивать криптовалюту как вид вложения. Ведь не зря она получает все более широкое распространение. Конечно же, не стоит забывать о рисках. Они имеются абсолютно во всех сферах инвестирования. Однако криптовалюты опасны еще и тем, что здесь очень легко не почувствовать грань, потерять все. Следовательно, вам нужно знать не только преимущества вложения в криптовалюты, но и некоторые опасные моменты. К тому же, риски, связанные с вложением в криптовалюты, совсем не похожи на те, которые связаны с другими видами вложений. Их тоже обязательно стоит рассмотреть.



Риски вложения в криптовалюту:

Вы можете легко потерять доступ к криптовалюте (даже вы сами ее создали) в ходе хакерской атаки или вашей собственной невнимательности.

Криптовалюты еще никак не закреплены на законодательном уровне. Существует вполне реальный риск того, что их могут просто признать незаконными. В таком случае вся прибыль уйдет. Никто не может предсказать наверняка, как законодательство отреагирует на криптовалюту и операции с ними.

Вполне возможно то, что инвесторы уйдут, и курс стремительно будет падать.



Как вы можете видеть, рисков тоже достаточно. Если вы всерьез задумались о том, чтобы инвестировать в криптовалюту, вам нужно обязательно учитывать все эти моменты, быть внимательным. В ином случае все ваши вложения и старания не будут иметь смысл.



Следовательно, мы можем говорить о том, что вложение в криптовалюту – перспективное направление, но здесь требуется предельно серьезный подход. Если вы собираетесь вкладываться в криптовалюту, то крайне не рекомендуется обременять себя долгами, брать кредиты, продавать имущество ради этого. Лучшим вариантом будет потратить ту сумму, которая не повлияет существенно на ваш капитал. К тому же стоит сказать и о том, что доходность в краткосрочной перспективе совсем не гарантирована.



С одной стороны то, что криптовалюты не поддаются влиянию общей экономической ситуации в мире, хорошо. Однако если смотреть с другой стороны, то получается, что поведение криптовалюты намного сложнее предсказать, чем остальных валют. Следовательно, на криптовалютах можно как сделать большой капитал, так и в один момент его потерять. Нет ничего плохого в том, чтобы попробовать, но всегда нужно думать о последствиях, продумывать каждый свой шаг и предусматривать все варианты развития событий.

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