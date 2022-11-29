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Binance започатковує ініціативу підтримки криптоіндустрії та виділяє на це 1 млрд дол.

29 ноября 2022 г., 11:25
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Провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури Binance анонсувала створення ініціативи Industry Recovery Initiative (IRI) з відновлення галузі Web3 – нову можливість спільного інвестування для організацій, які прагнуть підтримати її майбутнє.

Ініціатива триватиме приблизно шість місяців і буде гнучкою щодо інвестиційної структури. Інвестиції можливі в токенах, фіаті, конвертуємих інструментах, позиці, кредитній лінії тощо оскільки очікується, що окремі ситуації потребуватимуть індивідуальних рішень.

Слід відзначити, що IRI не є інвестиційним фондом. Щоб подати заявку на надання інвестицій, кожен учасник повинен відкласти певний капітал (в стейблкойнах або інших токенах – на власний розсуд кожного учасника) та публічно опублікувати адресу гаманця для забезпечення прозорості в індустрії. Кожен учасник, включаючи Binance, індивідуально прийматиме інвестиційні рішення незалежно від інших учасників відштовхуючись від особливостей кожної угоди, а крім того може зняти будь-які невикористані кошти з публічних адрес після завершення ініціативи.

Спочатку Binance планує виділити 1 млрд дол. на інвестиційні можливості IRI з наміром збільшити цю суму до 2 млрд дол. у найближчому майбутньому, якщо виникне нагальна потреба. Наразі Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos і Brooker Group також взяли на себе зобов’язання взяти участь із початковою сукупною сумою близько 50 млн дол., і очікується, що незабаром приєднаються й інші учасники. Наразі вже отримано близько 150 заявок від компаній, які бажають надати підтримку.

Завдання цієї нової ініціативи полягає в підтримці якісних та перспективних компаній і проєктів, створених провідними спеціалістами та підприємцями, які через ринкові обставини зіткнулися зі значними короткостроковими фінансовими труднощами.

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