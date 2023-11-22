Більшість користувачів Viber в Україні не вірять в «Чорну п’ятницю»

22 ноября 2023 г., 17:25

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Опитування Rakuten Viber показало, що 66% українців не вірять у великий розпродаж Black Friday, а ще 20% не цікавляться подібними сезонними знижками, купуючи необхідне в міру потреби.

Напередодні «Чорної п’ятниці» компанія Rakuten Viber розпитала українців щодо їхнього ставлення до традиційного розпродажу, який припадає на п'ятницю після «Дня подяки». В анонімному онлайн-опитуванні в офіційному каналі «Viber Україна» взяли участь понад 46 тисяч користувачів найпопулярнішого в нашій країні месенджера.

Результати дослідження показали, що 66% не вірять у «парад знижок» та вважають це маркетинговим ходом. Ще 20% респондентів не чекають на знижки, просто купуючи необхідне в міру потреби. Втім 13% опитаних вірять у реальність знижок на «Чорну п’ятницю». Половина з них навіть збираються полювати на вигідні пропозиції в цей час. Цікаво, що ніколи не чули про Black Friday тільки 1% українців.

Також Rakuten Viber намагалася з’ясувати, що саме планують купувати користувачі цього року під час розпродажів. Більшість (67%) українців відповіли, що нічого не купуватимуть, а 10% орієнтуватимуться на конкретні акційні пропозиції. Решта респондентів відкладали шопінг в очікуванні «Чорної п’ятниці». При цьому найпопулярнішою категорією стали одяг та взуття – їх планують придбати 7% опитаних. Акції на техніку для дому чекають 4%, на гаджети – також 4%. Ще 3% опитаних планують купувати косметику, продукти для догляду за собою та вітаміни, трохи менше купуватимуть товари для дому та ремонту (2%), і товари для домашніх улюбленців (2%). Найменше опитаних зазначили, що придбають товари для авто (1%) та підписки на корисні сервіси (менш як 1%).

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