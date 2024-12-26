Більше половини користувачів планують перейти на смартфони з АІ протягом року

26 декабря 2024 г., 17:27

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Опитування Counterpoint Research, проведене у семи країнах (США, Канаді, Великобританії, Франції, Німеччині, Польщі та Японії), виявило що 32% респондентів знають про генеративний AI. Найвищий рівень обізнаності про Gen AI був у Північній Америці (72%), а найнижчий - у Японії (7%).

Сьогодні смартфони відіграють ключову роль у поширенні АІ: майже три чверті респондентів отримують доступ до технології через свої пристрої, причому лідирують тут користувачі покоління Z.

Оскільки смартфони залишаються невід'ємною частиною повсякденного життя людей, 59% респондентів висловили плани придбати смартфон з підтримкою Gen AI протягом наступного року, причому ця тенденція найсильніша в США. Далі слідують Німеччина та Франція.

Метою опитування, проведеного у вересні 2024 року, було оцінити обізнаність людей про Gen AI, вплив технології, занепокоєння, додану вартість та вплив на майбутні рішення щодо купівлі смартфонів. Було опитано понад 25 тис осіб, але більш детальне опитування було проведено з фокус-групою з 3 535 респондентів.

Майже треть респондентів знають про генеративний АІ, в основному через чат-боти та пошукові системи.

Серед обізнаних користувачів 73% використовували Gen AI на своїх смартфонах, що підкреслює ключову роль пристрою в підвищенні обізнаності та можливостях монетизації.

Понад дві третини респондентів готові доплачувати за смартфони з підтримкою Gen AI.

«Генеративний ШІ швидко набув популярності завдяки своїй доступності та універсальності в особистих, професійних та освітніх програмах. Повсякденні завдання, такі як допомога з написанням текстів, редагування документів та дослідження, стали простішими, що доводить, що це безцінний інструмент для користувачів. Допомога в написанні текстів стала найпопулярнішим варіантом використання завдяки широкій доступності, простоті використання та перевірці результатів. Інші популярні програми, такі як генерація зображень і голосові помічники, також набувають значного поширення. Однак такі функції, як «Пошук по колу» та «Підсумки дзвінків/зустрічей» посіли нижчі позиції, ймовірно, через занепокоєння щодо точності та конфіденційності», прокоментував результати дослідження Тарун Патак (Tarun Pathak), директор з досліджень Counterpoint.

«Смартфони відіграють ключову роль у поширенні Gen AI у поєднанні з потужним маркетингом, оскільки споживачі в більшості регіонів дізнаються про цю технологію. Оскільки смартфони є невід'ємною частиною повсякденного життя, включення функцій Gen AI стало ключовим фактором, що впливає на купівлю смартфонів. Однак багато споживачів залишаються не обізнаними про переваги вбудованого АІ. Оскільки лише 19% користувачів, які взяли участь в опитуванні, готові платити премію за телефон з підтримкою Gen AI, виробникам смартфонів, можливо, доведеться впроваджувати недорогі моделі для початківців і вивчати альтернативні джерела доходу, такі як монетизація додатків або пропозиція послуг LLM для розробників», додав Мохіт Агарвал (Mohit Agarwal), директор з досліджень Counterpoint.

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