Більше 15 000 000 разів українці скористалися Дія.Підписом

18 августа 2023 г., 15:25

Як відмічає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Дія.Підпис усуває зайві бюрократичні процедури та економить час кожного з нас. Не потрібно ходити по кабінетах чиновників, стояти в чергах та бігати з флешками. Ця революційна технологія завжди під рукою — просто в смартфоні.



«Можете підписувати документи, реєструватися на держпорталах та отримувати послуги всього за кілька секунд. Потрібно тільки кліпнути в Дії, щоб підтвердити особу. І вам згенеровано цифровий підпис, який має таку ж силу, як і звичайний», відмітив Михайло Федоров.



Результат у 15 мільйонів - це сотні заощаджених годин для людей, бізнесу та держави. «А також свідчення, що ми рухаємось у правильному напрямі, - зазначив міністр. - Впроваджуємо більше інноваційних рішень, щоб ви отримували послуги ще комфортніше».

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