Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft

14 марта 2020 г., 14:42

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В пятницу Microsoft объявила о том, что Билл Гейтс, которому 65 лет, покидает правление компании, чтобы сконцентрироваться на работе своего благотворительного фонда. Однако он продолжит оставаться на позиции Technology Advisor для CEO компании Сатья Наделлы (Satya Nadella).

«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с Сатьей и техническими руководителями, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании. Я чувствую себя более оптимистично, чем когда-либо, в отношении прогресса, которого добивается компания, и того, как она может продолжать приносить пользу миру», заявил Гейтс.

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году совместно с Полом Алленом. До 2000 года он был главным исполнительным директором компании, до момента, когда Стив Баллмер сменил его на этом посту. Нынешний генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, вступил в должность в 2014 г. В этом же году Гейтс ушел с поста председателя совета директоров Microsoft и стал больше внимания и времени уделять Фонду Билла и Мелинды Гейтс, который был основан в 2008 году.



Гейтс остается одним из главных акционеров Microsoft. Ему принадлежит 1,36% акций, сообщает FactSet. Компания стала публичной в 1986 году и в настоящее время является одной из самых дорогих компаний в мире с рыночной капитализацией в 1,21 триллиона долларов.

Также стало известно, что Гейтс ушел из совета директоров Berkshire Hathaway.

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