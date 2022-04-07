Білий дім попереджає про «ескалацію вразливості» через дефіцит напівпровідників

7 апреля 2022 г., 14:50

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Як повідомляє Reuters, Білий дім провів у середу секретний брифінг з деякими американськими законодавцями щодо величезних ризиків для американської економіки через проблеми ланцюга постачання напівпровідників.



Директор Національної економічної ради Білого дому Браян Діз (Brian Deese) заявив журналістам, що "найкращі оцінки полягають у тому, що відсутність доступних напівпровідників, ймовірно, зменшила до повного відсотка ВВП у 2021 році".



На брифінгу брали участь міністр торгівлі Джина Раймондо (Gina Raimondo), заступник міністра оборони Кетлін Хікс (Kathleen Hicks), радник з національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan), щоб «обговорити нагальну потребу інвестувати в напівпровідники американського виробництва, а також дослідження та розробки, які захистять економічну та національну безпеку».



Постійна нестача мікросхем у всій галузі призвела до порушення виробництва в автомобільній та електронній промисловості, змусивши деякі фірми скоротити виробництво.



У США Зростають заклики зменшити залежність напівпровідників від інших країн.



«Суттєва недостача в постачанні напівпровідників може завдати історичної шкоди економіці США – збитків, набагато більших, ніж вплив дефіциту мікросхем на американську автомобільну промисловість прямо зараз – і підірве нашу технологічну конкурентоспроможність та військові переваги перед супротивниками у всьому світі», йдеться у заяві Білого дому.



Білий дім наполягав на тому, щоб Конгрес затвердив субсидії США на виробництво напівпровідникових чіпів після місяців дискусій.



У червні минулого року Сенат вперше затвердив бюджет у 52 мільярди доларів на фінансування напівпроводникової сфери, а також 190 мільярдів доларів на посилення технологій і досліджень у США, щоб конкурувати з Китаєм, тоді як Палата представників ухвалила його версію на початку лютого. Діз заявив, що він сподівається, що і Сенат, і Палата представників призначать перемовників цього тижня, щоб «швидко» розпочати офіційний процес для завершення компромісного законопроекту.



«Ризики дуже великі», – сказав Діз про те, з чим зіткнеться економіка США у разі виникнення серйозних проблем с постачанням чипів.



Аналіз Міністерства торгівлі, підготовлений для брифінгу та який попав до Reuters, зазначає, що на будівництво напівпровідникових заводів потрібні роки. «Немає швидкого рішення перед обличчям надзвичайних ситуацій», - йдеться у заяві, інвестиції приватного сектору у виробництво чипів у США недостатні та «не будуть достатніми, щоб пом’якшити ризики, пов’язані з поточною вразливістю ланцюга поставок».



Адміністрація Байдена відзначає, що в 1990 році Сполучені Штати виробляли майже 40% усіх мікросхем, тоді як сьогодні - фіксується лише 12% світового виробництва.

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